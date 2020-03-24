Власти Украины запретили вылет граждан из страны в туристических целях

"Только что приняли на Кабмине. С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма", - написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.