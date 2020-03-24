Малые предприниматели: надо закрыть все магазины, кроме продуктовых

Эстонская ассоциация малых и средних предпринимателей (EVEA) просит правительство временно закрыть все магазины, кроме продуктовых. Продолжить работу должны и аптеки.
Вчера, 23 марта, EVEA обратилось в Министерство экономики и коммуникаций с просьбой временно по решению правительства закрыть все магазины и предприятия сферы обслуживания, работники которых контактируют лицом к лицу и с покупателями. Прежде всего EVEA хочет остановить волну инфекции и уменьшить ее разрушительные последствия для экономики.
По словам президента EVEA Хейки Ритса, к EVEA обратились многие предприниматели малого бизнеса, по мнению которых ведение бизнеса в торговых центрах или в Старом городе только увеличивает риск заражения их сотрудников и клиентов и больше не приносит никаких доходов, в то же время вызывая устойчивые расходы.
Предлагаемое радикальное решение имеет важное значение для того, чтобы приостановка была краткосрочным и чтобы помимо доступности продовольственных товаров и лекарств, работали бы автозаправочные станции и службы бесперебойной доставки, а также посылочные автоматы, поскольку это частично возобновит продажи и покроет многие другие потребности потребителей посредством э-торговли.
EVEA считает, что введение дальнейших ограничений должно явиться четким и юридически обоснованным сигналом для участников рынка, что это форс-мажор и что, несмотря на запланированные меры реагирования на кризис, экономике неизбежно понесет ущерб, который должен быть солидарно разделен всеми.
EVEA предлагает предпринимателям идти на компромисс и договариваться о взаимных уступках со своими деловыми партнерами, в том числе настойчиво призывает коммерческих арендодателей значительно снизить арендную плату для предприятий, которые прекратили свою деятельность во время чрезвычайной ситуации в дополнение к предоставлению арендаторам льготного периода до конца чрезвычайной ситуации и в течение как минимум двух следующих месяцев.
В то же время EVEA просит компании не приостанавливать оплату счетов своих деловых партнеров исключительно на основании общей чрезвычайной ситуации, поскольку это не является юридически оправданным и создает накопление взаимного долга и «эффект домино» и еще более усугубляет кризис ликвидности.