Обращение министра: перевести детские сады на круглосуточную работу, а школьные обеды развозить по домам!

Министр народонаселения Рийна Солман направила обращение Эстонскому союзу городов и волостей, призвав самоуправления обеспечить в случае необходимости круглосуточный уход за детьми тех работников, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом. Вдобавок министр обратила внимание на необходимость освобождения от платы за место в детских садах в экономически сложное время и на важность обеспечения детей малообеспеченных семей школьными обедами.

«В борьбе со вспышкой коронавируса многие работники, смена которых длится 24 часа, нуждаются в том, чтобы за их детьми в это время кто-то присматривал. Если мать или отец ребенка борются за здоровье и безопасность всех нас, они не должны при этом беспокоиться, все ли в порядке с их детьми. Этот груз мы вместе с самоуправлениями можем с родителей снять», - отметила министр.

Правительство ЭР попросило в интересах воспрепятствования распространению коронавируса по возможности не отводить детей в детские сады. До сих пор самоуправления проводили разную политику в плане платы за детсад и времени работы детских учреждений. Различались и возможности получения школьных обедов. Большие самоуправления – такие, как Таллинн и Тарту – сообщили о том, что освобождают родителей на время чрезвычайного положения от платы за место в детском саду.

«Я знаю, что многие самоуправления уже сделали необходимые шаги, чтобы обеспечить в условиях чрезвычайного положения уход за детьми и горячую пищу для детей в малообеспеченных семьях. И эти самоуправления – хороший пример для остальных. В нынешнее сложное время важно держаться вместе и обеспечить семьям чувство уверенности, а детям – достойное проживание. Я очень надеюсь на сотрудничество всех самоуправлений Эстонии в деле поддержки семей с детьми», - заявила министр Рийна Солман.