Кристи Винтер-Немвальтс: время, когда нам всем приходится быть одновременно и учениками, и учителями

Несмотря на то, что переход на дистанционное обучение стал для всех неожиданностью, и всем участникам учебного процесса пришлось поднапрячься, за прошедшую неделю мы видели немало успешных примеров, из которых можем извлечь уроки на будущее, пишет в Postimees вице-канцлер Министерства образования по вопросам общего образования, языковой и молодежной политики Кристи Винтер-Немвальтс.
Теперь, когда первая неделя дистанционного обучения осталась позади, каждого из нас переполняют эмоции, связанные с тем, какие изменения это повлекло в нашей повседневной жизни. Есть среди нас те, кто ощущает, что связанная с учебой нагрузка многократно возросла, есть те, кто отличился находчивостью и у кого все спорится, а есть и те, кто завел блог о чрезвычайном положении и спешит поделиться своими наблюдениями с другими. Одно можно сказать точно – по-прежнему актуальным остается вопрос продуманности организации обучения, выбор оптимальных виртуальных платформ для учебы, организация учебного дня и многое другое.
В одном сомневаться не приходится – ученики, учителя и родители отлично справляются с этой непростой задачей! Очень приятно видеть, слышать и читать о том, с каким энтузиазмом наши учителя и образовательные технологи делятся опытом и подбадривают друг друга, как родители реорганизуют свою повседневную жизнь в связи с тем, что их дети учатся теперь дома, и как стараются сами ученики!
Несомненно, ситуация, когда всего за несколько дней пришлось перевести все школы на дистанционное обучение, сопряжена со сложностями для всех сторон – для государства, содержателей школ, директоров, учителей и самих учеников. При этом все понимают, что в начале любого дела сложности неизбежны. Поэтому давайте уделим время тому, чтобы привыкнуть к новой ситуации. Сейчас куда важней не выполнение учебной программы, а понимание того, каким образом в сложившейся ситуации лучше всего учиться и учить.
Для того, чтобы все смогли по возможности спокойно и не переживая из-за страха неудачи привыкнуть к новой организации учебного процесса, мы рекомендуем всем школам по крайней мере в эти первые две недели не ставить цифровых оценок. Вместо выставления оценок уделите внимание организации обучения и налаживанию процесса обучения. Сейчас пригодится скорее словесное, формирующее оценивание – это поможет дать обратную связь проделанной работе и поддержать мотивацию учащихся.
Обязательно нужно уделить внимание обратной связи, которая поступает от родителей и учеников – я уверена, что за последние дни учителя получили информации чуть ли не больше, чем в обычной ситуации поступает за целый учебный год. Такое общение очень важно, независимо от ситуации. Если вы видите, что в учебной работе возникают проблемы, попробуйте понять, что за ними кроется, и как избежать этого в будущем. Ни один учитель не должен быть на связи круглосуточно, однако обмен информацией позволяет подобрать компромиссные решения, учитывающие интересы разных сторон.
Уже в конце прошлой недели нам стали поступать примеры отличных практических решений для систематизирования поступающей обратной связи. Например, были заключены договоренности о конкретном времени, которое по мнению учителя потребуется ученикам для выполнения заданий, и учеников попросили сообщить, сколько времени им потребовалось в действительности. Если на призыв откликнется большая часть учащихся, то можно получить представление о реальном объеме нагрузки.
Эстония известна в мире как цифровое государство, и за последние дни стало понятно, что это действительно так. Проблемы, которые возникли из-за резкого роста числа пользователей и возросших объемов обмена данными по большей части устранены, однако обилие разные цифровых решений приводит в замешательство как учеников, так и их родителей. Дистанционное обучение вовсе не означает, что учиться возможно только посредством цифровых устройств и виртуальных решений. Они удобны для общения, обмена информацией и выполнения учебных задач, однако не стоит забывать и о старых добрых учебниках и рабочих тетрадях. Важно найти баланс между разными возможностями и сориентироваться в их изобилии.
Я хочу отметить труд наших школ, которые в последние годы прилежно работали над цифровой компетенцией детей и учителей – сейчас мы видим результаты этих усилий. Опыт минувшей недели показывает, что в дальнейшем нам нужно уделять больше внимания вопросам цифровой гигиены. В качестве примера – у каждого пользователя все же должен быть свой аккаунт, и если родители и ученики пользуются одной учетной записью, то возникают проблемы и неудобства.
Мы рекомендовали директорам школ определить круг цифровых сред и устройств, которые используются в их школе, и к разнообразию решений подходить в первую очередь с точки зрения рациональности.
Также для директора важно иметь представление о действительной нагрузке учеников и учителей. Несомненно важно оценивать и объем работы учителей, который в условиях дистанционного обучения возрастает как минимум за счет времени, затрачиваемого на обмен информацией.
Учеба предполагает некоторые усилия – об успешном выполнении задания не следует судить по скорости его выполнения, а скорее по тому, насколько ученик понял выученное. Дорогие учителя и родители, хвалите учеников за приложенные усилия, а не за результат! Ученики, учебные привычки, способности к самостоятельному обучению и возможности родителей участвовать в учебном процессе очень разные - учитывайте это при установлении учебных задач. Важно, чтобы ни у кого не пропала мотивация к учебе. Учителя могут поддержать мотивацию, например, приложив к заданиям дополнительные материалы, предлагая дополнительные интересные задания и не забывая хвалить учеников. Нужно помнить и о том, что как при привычном обучении за каждым уроком следует перемена, так и при дистанционном обучении следует делать паузы в учебе. Особенно важно помнить об этом при работе с учащимися младшего возраста, которые сами могут и не заметить необходимости отдохнуть.
Несмотря на то, что большая часть родителей сейчас работает из дома, понятно, что в течение всего учебного дня находиться рядом с ребенком не представляется возможным. Учителя могут помочь родителям, если они будут задавать задания таким образом, чтобы родители успевали ознакомиться с ними до начала обучения и могли поддержать ребенка дистанционно. Также полезно определить период времени, когда дети и родители могут связаться с учителем и обсудить возникшие вопросы.
Родители могут поддержать детей, помогая им ежедневно формулировать конкретные и реалистичные учебные задачи и вместе продумав, какая помощь может потребоваться им для их достижения. Поговорите с ребенком о том, какой способ обучения ему подходит больше всего. Здесь может очень пригодиться опыт сверстников – одноклассники могут дать неожиданно удачные советы. В нынешней ситуации невозможно недооценить важность общения между детьми и родителям. Уделяйте этому больше времени – спросите, как продвигается учеба, какие трудности возникли. Один из самых лучших способов научиться чему-либо - научить другого, так что позвольте вашему ребенку каждый вечер научить вас чему-то новому, и похвалите его за это!
Также важно и общение между учителями – и дело не в том, возможно ли прийти в школу и пообщаться лично в учительской, важно, чтобы учителя чувствовали, что находятся в едином информационном пространстве. Некоторые школы создают для учителей общую среду для общения, посредством которой можно координировать работу, планировать комбинированные уроки и поделиться радостями и проблемами. Также – и это в какой-то степени парадоксально – некоторые школы сообщили о том, что чрезвычайное положение положительно сказалось на сотрудничестве – учителя стали больше общаться между собой.
Никто из нас пока не знает, сколько продлится чрезвычайное положение. Давайте сохранять спокойствие и постараемся снизить уровень стресса, так как стресс – худший враг эффективного обучения.