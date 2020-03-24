Кристи Винтер-Немвальтс: время, когда нам всем приходится быть одновременно и учениками, и учителями

Эстония известна в мире как цифровое государство, и за последние дни стало понятно, что это действительно так. Проблемы, которые возникли из-за резкого роста числа пользователей и возросших объемов обмена данными по большей части устранены, однако обилие разные цифровых решений приводит в замешательство как учеников, так и их родителей. Дистанционное обучение вовсе не означает, что учиться возможно только посредством цифровых устройств и виртуальных решений. Они удобны для общения, обмена информацией и выполнения учебных задач, однако не стоит забывать и о старых добрых учебниках и рабочих тетрадях. Важно найти баланс между разными возможностями и сориентироваться в их изобилии.

Я хочу отметить труд наших школ, которые в последние годы прилежно работали над цифровой компетенцией детей и учителей – сейчас мы видим результаты этих усилий. Опыт минувшей недели показывает, что в дальнейшем нам нужно уделять больше внимания вопросам цифровой гигиены. В качестве примера – у каждого пользователя все же должен быть свой аккаунт, и если родители и ученики пользуются одной учетной записью, то возникают проблемы и неудобства.

Мы рекомендовали директорам школ определить круг цифровых сред и устройств, которые используются в их школе, и к разнообразию решений подходить в первую очередь с точки зрения рациональности.

Также для директора важно иметь представление о действительной нагрузке учеников и учителей. Несомненно важно оценивать и объем работы учителей, который в условиях дистанционного обучения возрастает как минимум за счет времени, затрачиваемого на обмен информацией.

Учеба предполагает некоторые усилия – об успешном выполнении задания не следует судить по скорости его выполнения, а скорее по тому, насколько ученик понял выученное. Дорогие учителя и родители, хвалите учеников за приложенные усилия, а не за результат! Ученики, учебные привычки, способности к самостоятельному обучению и возможности родителей участвовать в учебном процессе очень разные - учитывайте это при установлении учебных задач. Важно, чтобы ни у кого не пропала мотивация к учебе. Учителя могут поддержать мотивацию, например, приложив к заданиям дополнительные материалы, предлагая дополнительные интересные задания и не забывая хвалить учеников. Нужно помнить и о том, что как при привычном обучении за каждым уроком следует перемена, так и при дистанционном обучении следует делать паузы в учебе. Особенно важно помнить об этом при работе с учащимися младшего возраста, которые сами могут и не заметить необходимости отдохнуть.

Несмотря на то, что большая часть родителей сейчас работает из дома, понятно, что в течение всего учебного дня находиться рядом с ребенком не представляется возможным. Учителя могут помочь родителям, если они будут задавать задания таким образом, чтобы родители успевали ознакомиться с ними до начала обучения и могли поддержать ребенка дистанционно. Также полезно определить период времени, когда дети и родители могут связаться с учителем и обсудить возникшие вопросы.

Родители могут поддержать детей, помогая им ежедневно формулировать конкретные и реалистичные учебные задачи и вместе продумав, какая помощь может потребоваться им для их достижения. Поговорите с ребенком о том, какой способ обучения ему подходит больше всего. Здесь может очень пригодиться опыт сверстников – одноклассники могут дать неожиданно удачные советы. В нынешней ситуации невозможно недооценить важность общения между детьми и родителям. Уделяйте этому больше времени – спросите, как продвигается учеба, какие трудности возникли. Один из самых лучших способов научиться чему-либо - научить другого, так что позвольте вашему ребенку каждый вечер научить вас чему-то новому, и похвалите его за это!

Также важно и общение между учителями – и дело не в том, возможно ли прийти в школу и пообщаться лично в учительской, важно, чтобы учителя чувствовали, что находятся в едином информационном пространстве. Некоторые школы создают для учителей общую среду для общения, посредством которой можно координировать работу, планировать комбинированные уроки и поделиться радостями и проблемами. Также – и это в какой-то степени парадоксально – некоторые школы сообщили о том, что чрезвычайное положение положительно сказалось на сотрудничестве – учителя стали больше общаться между собой.