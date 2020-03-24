Врачи потребовали от правительства закрыть все торговые центры и салоны красоты

«Дорогие люди!

Препятствовать распространению коронавируса мы можем каждый по отдельности и все вместе. У нас нет оснований надеяться на то, что в Эстонии пандемия будет протекать как-то не так, как в остальном мире, поэтому разумно учиться на опыте других стран.

Чрезвычайное положение длится всего десять дней, и никто не знает, как долго он еще продлится. Пожалуйста, оставайтесь дома, мойте руки, заботьтесь о пожилых людях и детях, избегайте встреч с другими людьми и на свежем воздухе, и не разрешайте своим детям собираться на спортивных и игровых площадках.

Как врачи, мы будем работать с пациентами настолько хорошо, насколько сможем, сотрудничество с государством и обществом нам поможет. Ограничения в оказании медицинской помощи и жесткие правила, например, недопуск поддержки в роддома, продуманы и введены по совету врачей-специалистов. Это вызывает неудобство, но не вредит пациентам, напротив, это защищает их и медицинских работников.

Большая часть планового лечения приостановлена, врачи готовятся к увеличению количества пациентов с коронавирусом, но часть частных медицинских заведений и зубные врачи, к сожалению, продолжают прием пациентов. Это благоприятствует распространению вируса, также расходуются защитные средства, которые нужно сохранить для тех медицинских работников, которые должны продолжать работу.

Система здравоохранения выдержит, если мы сможем предотвратить резкое увеличение количества больных и превышение возможностей реанимаций, как это, к сожалению, произошло, например, в Италии. Для этого нужно еще больше сократить контакты между людьми, чтобы притормозить заражение.

Мы предложили руководителю чрезвычайного положения остановить по всей стране плановое лечение и лечение зубов и в частных клиниках, прекратить оказание услуг сферы красоты, закрыть торговые центры, магазины и учреждения по оказанию услуг, чьи услуги не являются крайне важными. Перед входом в продуктовые магазины и аптеки должна быть обеспечена дезинфекция рук, время работы нужно сократить.

Мы желаем всем сил, ответственности и спокойствия. Будьте здоровы!