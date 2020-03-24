В связи с убийством 21-летнего мужчины взяты под стражу трое подростков

Полиция пока собирает доказательства, чтобы выяснить обстоятельства жестокого убийства, произошедшего в ночь на 13 марта в Юленурме, сообщила окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Татьяна Тамм.

Суд санкционировал взятие под стражу двоих 17-летних и одного 19-летнего подростка, подозреваемых в убийстве. В качестве подозреваемых также допрошены подростки в возрасте от 15 до 19 лет, их точная роль в преступлении выяснится в ходе предварительного следствия.