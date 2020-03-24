В связи с убийством 21-летнего мужчины взяты под стражу трое подростков

Расследование насильственной смерти 21-летнего мужчины, тело которого обнаружили в пятницу, 13 марта, в Юленурме, находится на начальной стадии. В то же время прокуратура наряду с троими взятыми под стражу допросила ряд подростков в возрасте от 15 до 19 лет, пишет Tartu Postimees.
Полиция пока собирает доказательства, чтобы выяснить обстоятельства жестокого убийства, произошедшего в ночь на 13 марта в Юленурме, сообщила окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Татьяна Тамм.
Суд санкционировал взятие под стражу двоих 17-летних и одного 19-летнего подростка, подозреваемых в убийстве. В качестве подозреваемых также допрошены подростки в возрасте от 15 до 19 лет, их точная роль в преступлении выяснится в ходе предварительного следствия.
Следователи установили, что подозреваемые и жертва были знакомы. «Хотя в ту ночь подозреваемые сталкивались с пострадавшим и в Тарту, по имеющимся на данный момент данным убийство произошло в поселке Юленурме. Мотив преступления, причина смерти жертвы и другие обстоятельства пока нуждаются в уточнении», - сказала Тамм.