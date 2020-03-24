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Решение о вероятном переносе Олимпиады ожидается в течение нескольких дней

The Olympic Rings are pictured in front of the headquarters of the International Olympic Committee (IOC) in Lausanne on March 21, 2020, as doubts increase over whether Tokyo can safely host the summer Games amid the spread of the COVID-19. - The global sporting calendar has been swept away by the coronavirus pandemic but the International Olympic Committee has insisted the Tokyo Games will go ahead in four months despite growing calls for a postponement. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Решение о вероятном переносе Олимпийских игр 2020 года в Токио ожидается в течение нескольких дней, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Reuters и источник в олимпийском движении.

В понедельник член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд в интервью usatoday.com заявил, что решение об отсрочке Игр-2020 уже принято. МОК заявил, что Паунд по-своему интерпретировал заявление организации по ситуации возможного проведения или переноса Олимпийских игр 2020 года в Токио. В воскресенье глава МОК Томас Бах заявил, что окончательное решение по Олимпийским играм-2020 в Японии будет принято в течение четырех недель.

Олимпийские игры запланированы на период с 24 июля по 9 августа. Из-за пандемии коронавируса уже был перенесен ряд отборочных олимпийских соревнований. Ряд национальных олимпийских комитетов призвал МОК перенести Игры на год.

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