Решение о вероятном переносе Олимпиады ожидается в течение нескольких дней

В понедельник член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд в интервью usatoday.com заявил, что решение об отсрочке Игр-2020 уже принято. МОК заявил, что Паунд по-своему интерпретировал заявление организации по ситуации возможного проведения или переноса Олимпийских игр 2020 года в Токио. В воскресенье глава МОК Томас Бах заявил, что окончательное решение по Олимпийским играм-2020 в Японии будет принято в течение четырех недель.