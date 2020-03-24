Эксперт: от кризиса более всех пострадают собственники квартир в панельных домах

Цены на квартиры в Таллинне начали падать, продавцы уже снизили цены на квартиры, выставленные на продажу в последние четыре недели, на восемь процентов. «Чаще всего за последний месяц снижалась цена квартир в домах, построенных в 1970-х и 1980-х годах. Снижение достигло 15 процентов», - говорит Ингмар Саксинг, член правления LVM Kinnisvara.

По словам Саксинга, значительного падения цен и уменьшения количества сделок еще не произошло, но тенденция прослеживается уже достаточно явно.

Как отмечает Саксинг, цены на квартиры советских времен были сильно завышены в течение многих лет. «Временами разница в цене между высококачественными новыми квартирами и плохо спланированными советскими составляла всего несколько сотен евро за квадратный метр, - объяснил Саксинг. - После капитального ремонта старая квартира становилась дороже,но плохая планировка и большие потери тепла оставались неизменными».