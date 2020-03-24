Эвелин Сепп требует отставки главы Департамента здоровья: с этим человеком мы держим курс на катастрофу

Сепп сказала в передаче Olukorrast riigis на Raadio 2, что с точки зрения реагирования на коронавирус Танель Кийк кажется профессионалом. «Танель приятен как человек, он не бросался пустыми словами и, безусловно, пытался действовать в пределах своих возможностей, чем и заслужил доверие», - отметила она.

Тем не менее, Сепп порекомендовала Кийку сделать еще одно доброе дело для народа Эстонии и незамедлительно потребовать отставки гендиректора Департамента здоровья Мерике Юрило. «Ни один генерал не руководит боем, если не может справиться со своей работой. Да и война — это не то место, где у людей есть возможность потренироваться. Из-за этого человека у нас возник тотальный кризис доверия, он сжирает авторитет государства Эстонии в глазах всех людей тем, что настольно непрофессионален. Это абсолютный курс на катастрофу, если этот человек задержится в своей должности хотя бы еще на день», - считает Сепп.