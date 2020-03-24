Эта авиакомпания держалась до последнего, но вынуждена приостановить полеты из-за кризиса

Назван последний крупный авиаперевозчик, который приостановит большую часть своих полетов из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет The Points Guy.
К концу марта большую часть своих рейсов перестанет выполнять авиакомпания Singapore Airlines. Она станет последним крупным международным перевозчиком, который практически прекратит свою активную деятельность из-за кризиса на фоне вспышки вируса. Согласно заявлению представителей Singapore Airlines, компания сократит 96% своих мощностей, временно отправив на стоянку 138 из 147 самолетов. Аналогичным образом приостановит работу большей части своей сети ее дочерняя компания Scoot, которая оставит в эксплуатации на неопределенный срок только 2 из 49 самолетов.
Как стало известно, сокращение рейсов Singapore Airlines коснется и самого длинного регулярного коммерческого маршрута, выполняемого между Нью-Йорком и Сингапуром. Отличительной особенностью кризиса в сингапурской авиакомпании является то, что в ее графике нет внутренних перелетов, ведь дислоцируется она в городе-государстве.
Singapore Airlines присоединяется к растущему списку крупных авиакомпаний, которые были вынуждены остановить большинство полетов во время пандемии. Среди них — Emirates. Крупнейший в мире международный перевозчик из ОАЭ заявил о приостановке всех рейсов на две недели после того, как власти страны сообщили о введении с 25 марта двухнедельного запрета на полеты.
На этом список игроков авиарынка, которые значительно ограничили свою деятельность, не заканчивается. Так, все операции с 17 марта по 14 апреля приостановила Air Baltic. В ближайшие дни сокращение полетов Air France достигнет 90%, включая большинство рейсов на Airbus A380. По крайней мере до 28 марта простаивает Austrian Airlines. В апреле и мае сократит свою сетку на 96% гонконгский перевозчик Cathay Pacific. Компания KLM планирует оставить в эксплуатации лишь 10% своего флота. Урежет свои международные рейсы и Lufthansa. Правда, компания все-таки планирует выполнять перелеты в США и другие страны. Norwegian намерен заземлить 85% своих самолетов и временно сократить штат сотрудников на 7300 человек. Компания сфокусируется на рейсах в Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании. Авиационный кризис также существенно затронул работу таких перевозчиков, как American Airlines, Delta, United, LOT Polish Airlines, SAS, Virgin Atlantic, Virgin Australia, «Аэрофлот» и многих других.