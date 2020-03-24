Эта авиакомпания держалась до последнего, но вынуждена приостановить полеты из-за кризиса

К концу марта большую часть своих рейсов перестанет выполнять авиакомпания Singapore Airlines. Она станет последним крупным международным перевозчиком, который практически прекратит свою активную деятельность из-за кризиса на фоне вспышки вируса. Согласно заявлению представителей Singapore Airlines, компания сократит 96% своих мощностей, временно отправив на стоянку 138 из 147 самолетов. Аналогичным образом приостановит работу большей части своей сети ее дочерняя компания Scoot, которая оставит в эксплуатации на неопределенный срок только 2 из 49 самолетов.

Как стало известно, сокращение рейсов Singapore Airlines коснется и самого длинного регулярного коммерческого маршрута, выполняемого между Нью-Йорком и Сингапуром. Отличительной особенностью кризиса в сингапурской авиакомпании является то, что в ее графике нет внутренних перелетов, ведь дислоцируется она в городе-государстве.

Singapore Airlines присоединяется к растущему списку крупных авиакомпаний, которые были вынуждены остановить большинство полетов во время пандемии. Среди них — Emirates. Крупнейший в мире международный перевозчик из ОАЭ заявил о приостановке всех рейсов на две недели после того, как власти страны сообщили о введении с 25 марта двухнедельного запрета на полеты.