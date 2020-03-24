Вт, 24.03.2020
Не исключено, что женщина и сама не ценит себя в достаточной мере. Никогда не помешает, если она будет дальше обучаться и повышать свою квалификацию. Мартин Репинский
  • Rus.Postimees.ee
  • Выпускные экзамены будут перенесены на лето или вообще отменены

Выпускные экзамены будут перенесены на лето или вообще отменены
Дополнено в 13:30!

Майлис Репс.

ФОТО: Sander Ilvest

Министерство образования и науки решило, что в связи с чрезвычайным положением период сдачи выпускных экзаменов в основных школах и гимназиях переносится. Кроме того, не будут проводиться экзамены на знание уровня языка и тесты. Новые даты сдачи экзаменов зависят от того, как долго в Эстонии будет длиться режим ЧП.

На сегодняшней пресс-конференции министр образования Майлис Репс сказала, что вернуть детей в школы пока не получится.

«В конце этой недели не получится восстановить ситуацию, когда дети вновь начали бы ходить в школу. Обычное посещение школы не восстановится до школьных каникул, которые пройдут в конце апреля», - сказала Репс.

Министр образования и науки Майлис Репс отметила, что при определении нового времени для сдачи экзаменов будут исходить из того, чтобы у учеников и учителей было достаточно времени к ним подготовиться. «Конечно, сдача экзаменов не начнется раньше, чем спустя две недели после восстановления привычного порядка обучения», - заявила она. Министр добавила, что дистанционное обучение продлится еще минимум две недели, но с большой вероятностью — до конца апреля.

Что касается тестов и экзаменов, по словам Репс, в условиях ЧП они проводиться не будут. Выпускные экзамены будут перенесены на лето или вообще отменены, если в мае не получится вернуться к нормальной работе.

Основная причина переноса экзаменов — необходимость при чрезвычайном положении избегать скопления масс и снижать количество близких контактов.

В случае, если режим ЧП будет продлен и затронет начало школьных каникул, министерство считает необходимым, чтобы школы выпускали учеников на основании текущих оценок.

Читать также

Читать также

НАВЕРХ