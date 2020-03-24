Выпускные экзамены будут перенесены на лето или вообще отменены
Министерство образования и науки решило, что в связи с чрезвычайным положением период сдачи выпускных экзаменов в основных школах и гимназиях переносится. Кроме того, не будут проводиться экзамены на знание уровня языка и тесты. Новые даты сдачи экзаменов зависят от того, как долго в Эстонии будет длиться режим ЧП.
На сегодняшней пресс-конференции министр образования Майлис Репс сказала, что вернуть детей в школы пока не получится.
«В конце этой недели не получится восстановить ситуацию, когда дети вновь начали бы ходить в школу. Обычное посещение школы не восстановится до школьных каникул, которые пройдут в конце апреля», - сказала Репс.
Министр образования и науки Майлис Репс отметила, что при определении нового времени для сдачи экзаменов будут исходить из того, чтобы у учеников и учителей было достаточно времени к ним подготовиться. «Конечно, сдача экзаменов не начнется раньше, чем спустя две недели после восстановления привычного порядка обучения», - заявила она. Министр добавила, что дистанционное обучение продлится еще минимум две недели, но с большой вероятностью — до конца апреля.
Что касается тестов и экзаменов, по словам Репс, в условиях ЧП они проводиться не будут. Выпускные экзамены будут перенесены на лето или вообще отменены, если в мае не получится вернуться к нормальной работе.
Основная причина переноса экзаменов — необходимость при чрезвычайном положении избегать скопления масс и снижать количество близких контактов.
В случае, если режим ЧП будет продлен и затронет начало школьных каникул, министерство считает необходимым, чтобы школы выпускали учеников на основании текущих оценок.