На сегодняшней пресс-конференции министр образования Майлис Репс сказала, что вернуть детей в школы пока не получится.

«В конце этой недели не получится восстановить ситуацию, когда дети вновь начали бы ходить в школу. Обычное посещение школы не восстановится до школьных каникул, которые пройдут в конце апреля», - сказала Репс.

Министр образования и науки Майлис Репс отметила, что при определении нового времени для сдачи экзаменов будут исходить из того, чтобы у учеников и учителей было достаточно времени к ним подготовиться. «Конечно, сдача экзаменов не начнется раньше, чем спустя две недели после восстановления привычного порядка обучения», - заявила она. Министр добавила, что дистанционное обучение продлится еще минимум две недели, но с большой вероятностью — до конца апреля.

Что касается тестов и экзаменов, по словам Репс, в условиях ЧП они проводиться не будут. Выпускные экзамены будут перенесены на лето или вообще отменены, если в мае не получится вернуться к нормальной работе.

Основная причина переноса экзаменов — необходимость при чрезвычайном положении избегать скопления масс и снижать количество близких контактов.