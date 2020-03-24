Вт, 24.03.2020
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Людей из группы риска призывают посещать аптеки в первой половине дня

Аптека.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Объединение аптек Эстонии (EAÜ) рекомендует людям из группы риска посещать аптеки в первой половине дня, то есть до 12 часов.

EAÜ отмечает, что сейчас, когда семейные врачи и больницы отменили плановые приемы, аптекари являются для пациентов самыми доступными работниками здравоохранения первого звена, которые наряду с вопросами о лекарствах могут помочь и при легких проблемах со здоровьем.

«Чтобы защитить наиболее уязвимую часть населения и обеспечить ее быстрое обслуживание, советуем всем, кто может, выбрать подходящее время для посещения аптеки. В группу риска коронавируса входят люди в возрасте от 60 лет и с хроническими заболеваниями, которым мы советуем посещать аптеки в первой половине дня. Людям, не входящим в группы риска, советуем приходить в аптеки во второй половине дня и вечером», - отмечает EAÜ. 

«Мы находимся в ситуации, где крайне большой части населения одновременно что-то нужно в аптеке. Это оказывает на аптеки серьезное давление. Аптекари делают все от них зависящее, чтобы аптеки были открыты для жителей страны, а лекарства были доступны. Дорогие жители Эстонии, давайте вместе поможем сдержать вирус и поделим время посещения аптек!», - говорится в обращении.

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