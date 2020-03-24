Людей из группы риска призывают посещать аптеки в первой половине дня

EAÜ отмечает, что сейчас, когда семейные врачи и больницы отменили плановые приемы, аптекари являются для пациентов самыми доступными работниками здравоохранения первого звена, которые наряду с вопросами о лекарствах могут помочь и при легких проблемах со здоровьем.

«Чтобы защитить наиболее уязвимую часть населения и обеспечить ее быстрое обслуживание, советуем всем, кто может, выбрать подходящее время для посещения аптеки. В группу риска коронавируса входят люди в возрасте от 60 лет и с хроническими заболеваниями, которым мы советуем посещать аптеки в первой половине дня. Людям, не входящим в группы риска, советуем приходить в аптеки во второй половине дня и вечером», - отмечает EAÜ.