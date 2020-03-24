Вт, 24.03.2020
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  • Рожавшая в Эстонии россиянка оказалась в ловушке из-за связанных с коронавирусом ограничений

Рожавшая в Эстонии россиянка оказалась в ловушке из-за связанных с коронавирусом ограничений

Беременность. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Детский омбудсмен в Псковской области помогла женщине с новорожденным в короткие сроки оформить документы на выезд. Во время ограничений из-за коронавируса самостоятельно россиянка получить документы не смогла.

Как рассказывает информагентство «Невские берега» со ссылкой на «ПЛН», уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова и начальник псковского территориального представительства МИД России Александр Иванов помогли вернуться из Эстонии недавно родившей жительнице Пскова.

Из-за закрытых границ и карантина, на который ушли различные ведомства, женщина оказалась в сложной ситуации. Она не могла после выписки получить документы на новорожденного. Без них невозможно было покинуть страну. Российское посольство в Таллинне ограничило прием, а в консульский отдел в Тарту было не дозвониться. Друзья россиянки собирались забрать ее из Выру, но тоже не могли пересечь границу.

Женщина обратилась за помощью к Наталии Соколовой. Чиновница связалась с консулом в Тарту и добилась принятия документов. Выезд оформили в короткие сроки в электронном виде. Сейчас псковичка вместе с ребенком находится дома на карантине. Она поблагодарила детского омбудсмена за помощь на официальном сайте губернатора региона.

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