Рожавшая в Эстонии россиянка оказалась в ловушке из-за связанных с коронавирусом ограничений

Как рассказывает информагентство «Невские берега» со ссылкой на «ПЛН», уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова и начальник псковского территориального представительства МИД России Александр Иванов помогли вернуться из Эстонии недавно родившей жительнице Пскова.

Из-за закрытых границ и карантина, на который ушли различные ведомства, женщина оказалась в сложной ситуации. Она не могла после выписки получить документы на новорожденного. Без них невозможно было покинуть страну. Российское посольство в Таллинне ограничило прием, а в консульский отдел в Тарту было не дозвониться. Друзья россиянки собирались забрать ее из Выру, но тоже не могли пересечь границу.