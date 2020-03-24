Невеселый прогноз: как в ближайшее время в Эстонии изменится рынок недвижимости

В любом случае, до этого ориентированный на продавцов рынок стал поглядывать в сторону покупателя, и продавцы, которые годами диктовали цены, должны пересмотреть линию своего поведения.

Вместе преодолеем

Коммерческие банки играют огромную роль в усилении вышеуказанных процессов или контроле над ними. На данный момент общество достаточно объединено, потому что возникла паника из-за вируса, который косит как богатых, так и бедных.

В отличие от предыдущего кризиса, банки с пониманием относятся к проблемам купивших квартиры в кредит. К сожалению, есть одно «но». Что делать после эпидемии? Лично я боюсь, что после того, как беспокойство о себе и близких нам людях стихнет, мы вновь начнем жить по законам капиталистического общества, что в упрощенном смысле означает, что человек человеку - волк.

В игру вступает государство

EКRE в составе сегодняшнего правительства либо любят, либо ненавидят, но за одно их стоит уважать - за радикализм. В трудные времена руководству государства нужна твердая рука и решительность, в чем сегодняшнее коалиционное правительство, похоже, еще не преуспело. Если планы раздачи пакетов государственной помощи и гарантий сохранятся, рынки могут избежать кровопролития, но для этого потребуются очень сильные долгосрочные меры по контролю над агрессивными инвесторами. Так что место для маневра еще есть, поскольку меры по оказанию помощи до сих пор были довольно избирательными.

Торговые центры не понимают

Коммерческие активы находятся в гораздо более сложном состоянии. Гостиницы, рестораны, туристические агентства, различные продуктовые магазины, предприятия по обслуживанию и так далее уже закрыли свои двери, что осложняет положение собственников недвижимости, прибыль от которой падает. К сожалению, если государство собирается помогать людям, то крайне маловероятно, что предприятиям, находящимся в затруднительном положении, владельцам крупных офисных зданий или торговых центров, также будет протянута щедрая рука помощи. Эта рука протянута, но отсрочка налогов не достаточно эффективная мера помощи для компаний с почти нулевым оборотом. С прагматической точки зрения, конечно, можно спросить, является ли главным приоритетом государства вытаскивать из болота каждого предпринимателя? Очевидно, что в ближайшие месяцы мы увидим значительное изменение роли коммерческой недвижимости. Единственное, что можно сделать для владельцев коммерческой недвижимости - дать ту же рекомендацию, что и наймодателям - идите на компромисс и общайтесь с вашими арендаторами, узнайте об их возможностях. К сожалению, крупные торговые центры этого еще не сделали.

Не обошлось и без положительных аспектов: предприниматели переходят на электронную торговлю, люди к этому привыкают, а вынужденная работа из дома становится все более распространенным явлением. По мере улучшения экономической ситуации может случиться так, что некоторые секторы адаптируются к новым условиям настолько успешно, что им потребуется лишь небольшое представительство, а не огромные офисные или торговые помещения.