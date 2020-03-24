Одного пациента коронавирусного отделения перевели на обычный режим

В пятницу больница открыла в отделении внутренних заболеваний отделение COVID-19 на 29 мест, с 24 местами активной и 5 местами интенсивной терапии, сообщила больница.

По словам заведующей центром внутренних болезней Алис Лилле, состояние одного из двух доставленных в отделение COVID-19 пациентов настолько улучшилось, что его перевели на обычный режим лечения.

«Работа ведется 24 часа семь дней в неделю, мы всегда готовы», - сказала Лилле.

Пациенты отделения внутренних болезней переведены в отделение кардиологии.