Специалисты объяснят предпринимателям, как воспользоваться помощью государства

В вебинаре примут участие:

Дмитрий Егоров – Министерство финансов, вице-канцлер по вопросам налоговой и таможенной политики

Каупо Реэде – Министерство экономики и коммуникации, руководитель отдела по экономическому развитию

Антон Праткунас – консультант по предпринимательству (представительство в Нарве), Ида-Вируский центр предпринимательства

Вебинар будет проходить на русском языке.

Вебинар будет проходить в интернет-среде Zoom.

NB! Вход в интернет-среду откроется за 30 минут до начала вебинара.

Как подключиться:

1. До начала вебинара нужно скачать приложение Zoom в компьютер (Zoom Client for meetings): https://zoom.us/download

2. Перед вебинаром пройдите по ссылке: https://zoom.us/j/137737591… (Пароль: 001286)

3. Нажмите "Join the meeting" и добавьте свое имя и адрес электронной почты

4. "Terms and conditions" --> нажмите "Agree"

5. Нажмите на кнопку "chat" и сможете в ходе вебинара задавать участникам свои вопросы