Специалисты объяснят предпринимателям, как воспользоваться помощью государства
Во вторник, 24 марта, в 16:30 пройдет онлайн-вебинар, где можно будет получить обзор одобренного правительством пакета экономических мер, направленных на улучшение положения предприятий и работников Эстонии.
В вебинаре примут участие:
Дмитрий Егоров – Министерство финансов, вице-канцлер по вопросам налоговой и таможенной политики
Каупо Реэде – Министерство экономики и коммуникации, руководитель отдела по экономическому развитию
Антон Праткунас – консультант по предпринимательству (представительство в Нарве), Ида-Вируский центр предпринимательства
Вебинар будет проходить на русском языке.
Вебинар будет проходить в интернет-среде Zoom.
NB! Вход в интернет-среду откроется за 30 минут до начала вебинара.
Присоединяйтесь по ссылке:
https://zoom.us/j/137737591…
Пароль: 001286
Как подключиться:
1. До начала вебинара нужно скачать приложение Zoom в компьютер (Zoom Client for meetings): https://zoom.us/download
2. Перед вебинаром пройдите по ссылке: https://zoom.us/j/137737591… (Пароль: 001286)
3. Нажмите "Join the meeting" и добавьте свое имя и адрес электронной почты
4. "Terms and conditions" --> нажмите "Agree"
5. Нажмите на кнопку "chat" и сможете в ходе вебинара задавать участникам свои вопросы