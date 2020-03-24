Tallink Grupp в этом году не выплатит дивиденды

Об этом в биржевом пресс-релизе фирма сообщила, отметив, что тем самым внесено изменение в ранее принятое решение правления о выплате дивидендов из расчета 6 центов за акцию.

В соответствии с политикой Tallink Grupр в области дивидендов — в случае, если позволяют хозяйственные результаты — выплачивать дивиденды из расчета 5 центов за акцию, исходя из того факта, что коммерческая среда ухудшилась и с учетом долгосрочных интересов предприятия правление общества решило внести совету предприятия соответствующее предложение.