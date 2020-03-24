Российским врачам не хватает масок, костюмов защиты... Кто будет спасать людей, если все пойдет как в Италии?

Минздрав РФ поручил к 24 марта всем государственным и частным медицинским организациям зарегистрировать всех врачей и медсестер в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). Срочное обновление данных происходит в связи с ожидаемым всплеском числа зараженных коронавирусом, а Минздрав должен планировать, как расходовать ресурсы, в том числе и кадровые, передает NEWSru.
В ведомстве рассматривают все возможные сценарии развития эпидемии на территории России, в том числе и всеобщую мобилизацию медиков, хотя этот вариант и маловероятен.
Первый сценарий: вспышка коронавируса носит локальный характер, благодаря жестким карантинным мерам. В этом случае инфекция контролируется, ее можно сдержать, и медработников, внесенных в реестр ЕГИСЗ, будут привлекать при необходимости.
Второй сценарий: плохо сдерживаемое распространение вируса, как это происходит во Франции и Германии. В этом случае система здравоохранения страны должна выдержать, но задействованы будут уже и частные клиники.
Третий, самый неблагоприятный сценарий: система здравоохранения падает на колени как в Италии, когда распространение инфекции выходит из-под контроля.
Тогда и может понадобиться всеобщая мобилизация медработников страны, внесенных в реестр ЕГИСЗ, пишет "Комсомольская правда". К негативному варианту развития событий готовятся все министерства и ведомства России. В частности, МВД готовит план на случай закрытия въезда в Москву и введения комендантского часа.
Хотя на данный момент вспышка коронавируса носит локальный характер, врачи уже бьют тревогу - в российских больницах не хватает масок-респираторов и других средств индивидуальной защиты врачей (СИЗ).
В Москве медперсоналу основного корпуса 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны, в том числе врачам, приказали самим шить себе медицинские маски, пишет РБК. Врачи получили от замначальника центра по материально-техническому обеспечению Евгения Сластунина следующий приказ: "Уважаемые коллеги! К понедельнику (23 марта), чтобы было в каждом отделении сшито 50 масок, к концу следующей недели (до 29 марта) еще 50! В понедельник проверю каждое отделение". Но ни материалов, ни дополнительного времени для этого занятия медперсоналу не выделили.
Врач-нейрохирург Всеволод Шурхай, работающий в научно-консультативном отделении Центра нейрохирургии имени академика Бурденко в Москве, пожаловался в прокуратуру и Роспотребнадзор на нехватку средств защиты. По словам Шурхая, в его отделении врачам не хватает масок-респираторов и нет ультрафиолетовых ламп, которые очищают воздух, хотя по распоряжению главного санитарного врача Москвы столичные больницы должны быть обеспечены как лампами, так и другими средствами защиты. Кроме того, сотрудникам отделения предложили измерять себе температуру ртутным градусником - единственным на отделение из 40 человек.
Врач попытался решить этот вопрос с руководством, но в рабочем чате заведующий отделения попросил не нагнетать обстановку. Ничего не добившись, врач обратился в надзорные органы. "Поток пациентов довольно большой. Пациенты приходят с получасовым, часовым интервалом, но никакой возможности обработать воздух нет. Ты можешь только открыть окно и проветрить. Но понятно, что этого явно недостаточно в условиях сложившейся ситуации. Тем более если это не выдумка и не каприз, а рекомендации санитарного врача", - сказал он.
Шухрай говорит, что в нынешней ситуации врачам, которым руководство затыкает рты, надо бояться не увольнения, а того, что их пациенты умрут из-за того, что элементарные защитные меры не были приняты. "Это самое тяжелое, что может испытать врач, зная, что он стал просто пассивным звеном той системы, в результате ошибки которой кто-то заплатил жизнью. Это слишком дорого", - сказал врач.
Как сообщает портал "Настоящее Время" со ссылкой на медиков из разных городов, врачам, санитарам, фельдшерам скорой помощи, которые выезжают к самым разным больным, не хватает средств индивидуальной защиты, и они опасаются, что сами могут стать разносчиками вируса.
Директор Фонда борьбы с раком Илья Фоминцев, рассказал изданию о ситуации в Санкт-Петербурге. "Сейчас только что звонил в очень крупную питерскую больницу, спрашивал: "У вас как?" - "Нам купили два костюма". Ну, зашибись, ребят. Средств индивидуальной защиты, респираторов, костюмов нет. Очков нет. Ничего нет. Где-то есть, где-то больше, где-то меньше, но как бы в целом ситуация аховая, а еще и перекупщики появились, кость им в дышло", - говорит Фоминцев.
Средств защиты сейчас не хватает даже у врачей в Москве. Попросивший не называть его имени врач-онколог одной из столичных больниц заявил, что "сейчас так почти везде - медучреждения вырабатывают внутренние инструкции по правилам работы. У нас температуру меряют электронным градусником всем несколько раз в день, и всем посетителям на входе. Масок мало, они выдаются под подпись, так как действительно их нет на складах, очень много украдено пациентами и сотрудниками", - сказал он.
Фельдшер выездной бригады из Владимира Екатерина Ашаева рассказала, что в их "скорой" закончились одноразовые противоэпидемические комплекты. Им на смену были закуплены обычные хирургические халаты, отсутствует респиратор и нет защитных очков. Сотрудники "скорой" написали обращение к руководству о том, что они отказываются выезжать без экипировки к пациентам с подозрением на коронавирус. В ответ им пригрозили увольнением. "Сегодня в диспетчерскую нам спустили бумагу, в которой написано, что мы обязаны при любом раскладе выезжать к этим пациентам, просто в маске, в шапочке и в обычном халате, без эпидемических костюмов", - говорит Ашаева.
Сотрудников скорой помощи не обследуют, температуру ежедневно не измеряют, хотя уже более 6 тысяч жителей Владимирской области отправлены на карантин в самоизоляцию по подозрению в заражении коронавирусом. Такую цифру привел в пятницу, 20 марта, глава департамента здравоохранения области Алексей Мозалев, отметив, что все эти люди вернулись из заграничных путешествий и должны самоизолироваться минимум на 14 дней.
О том, что "скорая" может сама стать переносчиком вируса, говорит московский фельдшер Дмитрий Беляков, возглавляющий профсоюз "Фельдшер.ру". Скорая помощь выезжает к пациентам без средств спецзащиты. "75-летний пожилой человек, приехавший из Италии, к нему приезжала обычная бригада, забирала его в больницу. Через час больной умер, а бригада еще успела сделать 2-3 вызова, после чего на центре чухнулись, как так получилось, - и бригада ушла на карантин. Департамент здравоохранения сообщил, что больной умер по другим причинам и коронавирус тут ни при чем. Мы все будем верить Минздраву, надеяться, что коронавируса там не было и что бригада никуда ничего не развезла. Но сам факт того, что это может быть, - вот он налицо", - говорит Беляков.
Как напоминает глава врачебного профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, в случае реальной угрозы здоровью медики могут потребовать соблюдать свои права в рамках закона - по 143-й статье Уголовного кодекса РФ.
При необеспечении средствами защиты и угрозе жизни не только руководителям медицинских учреждений, но и руководству страны грозит уголовная статья, если кто-то из медиков получит тяжкий вред здоровью, будучи на работе.
Если будут заражены медики, кто спасет население. Даже в самолете кислородную маску сначала надевают на себя родители, и только потом - на детей. Если сейчас эти жизненно необходимые маски и другие средства индивидуальной защиты не получат врачи, то некому будет спасать тех пациентов, которые в России могут появиться в огромном количестве, если, не дай Бог, ситуация пойдет по тому самому "третьему сценарию".