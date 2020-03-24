Российским врачам не хватает масок, костюмов защиты... Кто будет спасать людей, если все пойдет как в Италии?

Как сообщает портал "Настоящее Время" со ссылкой на медиков из разных городов, врачам, санитарам, фельдшерам скорой помощи, которые выезжают к самым разным больным, не хватает средств индивидуальной защиты, и они опасаются, что сами могут стать разносчиками вируса.

Директор Фонда борьбы с раком Илья Фоминцев, рассказал изданию о ситуации в Санкт-Петербурге. "Сейчас только что звонил в очень крупную питерскую больницу, спрашивал: "У вас как?" -​ "Нам купили два костюма". Ну, зашибись, ребят. Средств индивидуальной защиты, респираторов, костюмов нет. Очков нет. Ничего нет. Где-то есть, где-то больше, где-то меньше, но как бы в целом ситуация аховая, а еще и перекупщики появились, кость им в дышло", - говорит Фоминцев.

Средств защиты сейчас не хватает даже у врачей в Москве. Попросивший не называть его имени врач-онколог одной из столичных больниц заявил, что "сейчас так почти везде -​ медучреждения вырабатывают внутренние инструкции по правилам работы. У нас температуру меряют электронным градусником всем несколько раз в день, и всем посетителям на входе. Масок мало, они выдаются под подпись, так как действительно их нет на складах, очень много украдено пациентами и сотрудниками", -​ сказал он.

Фельдшер выездной бригады из Владимира Екатерина Ашаева рассказала, что в их "скорой" закончились одноразовые противоэпидемические комплекты. Им на смену были закуплены обычные хирургические халаты, отсутствует респиратор и нет защитных очков. Сотрудники "скорой" написали обращение к руководству о том, что они отказываются выезжать без экипировки к пациентам с подозрением на коронавирус. В ответ им пригрозили увольнением. "Сегодня в диспетчерскую нам спустили бумагу, в которой написано, что мы обязаны при любом раскладе выезжать к этим пациентам, просто в маске, в шапочке и в обычном халате, без эпидемических костюмов", - говорит Ашаева.

Сотрудников скорой помощи не обследуют, температуру ежедневно не измеряют, хотя уже более 6 тысяч жителей Владимирской области отправлены на карантин в самоизоляцию по подозрению в заражении коронавирусом. Такую цифру привел в пятницу, 20 марта, глава департамента здравоохранения области Алексей Мозалев, отметив, что все эти люди вернулись из заграничных путешествий и должны самоизолироваться минимум на 14 дней.

О том, что "скорая" может сама стать переносчиком вируса, говорит московский фельдшер Дмитрий Беляков, возглавляющий профсоюз "Фельдшер.ру". Скорая помощь выезжает к пациентам без средств спецзащиты. "75-летний пожилой человек, приехавший из Италии, к нему приезжала обычная бригада, забирала его в больницу. Через час больной умер, а бригада еще успела сделать 2-3 вызова, после чего на центре чухнулись, как так получилось, -​ и бригада ушла на карантин. Департамент здравоохранения сообщил, что больной умер по другим причинам и коронавирус тут ни при чем. Мы все будем верить Минздраву, надеяться, что коронавируса там не было и что бригада никуда ничего не развезла. Но сам факт того, что это может быть, -​ вот он налицо", -​ говорит Беляков.

Как напоминает глава врачебного профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, в случае реальной угрозы здоровью медики могут потребовать соблюдать свои права в рамках закона - по 143-й статье Уголовного кодекса РФ.

При необеспечении средствами защиты и угрозе жизни не только руководителям медицинских учреждений, но и руководству страны грозит уголовная статья, если кто-то из медиков получит тяжкий вред здоровью, будучи на работе.