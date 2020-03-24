Вт, 24.03.2020
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Предприятия еврозоны охватил невероятный крах

Европейские предприятия переживают невероятный крах. На фото линия Porsche в Штутгарте.

ФОТО: Ronald Wittek / EPA

Из-за пандемии коронавируса предприятия еврозоны в этом месяце охватил невероятный крах, приводит Postimees данные статистической фирмы IHS Markit.

Первоначальные данные фирмы указывают на падение индекса деловой активности (PMI) в марте до 31,4 пункта. Речь идет о крахе, который достигает времен глобального финансового кризиса.

Результат ниже 50 пунктов указывает на ухудшение ситуации. В феврале индекс колебался пределах 51,6 пунктов.

Новые показатели оказались самыми низкими с 1998 года, когда IHS Markit начал составлять индекс.

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