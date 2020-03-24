Вт, 24.03.2020
Еще раз подчеркну – это не очередной грипп! Если можете, оставайтесь, пожалуйста, дома. Марио Кадастик
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Объем авиарейсов через Таллиннский аэропорт упал более чем на 90%

Объем авиарейсов через Таллиннский аэропорт упал более чем на 90%

Таллиннский аэропорт

ФОТО: Kristian Kruuser

Объем авиарейсов, обслуживаемых предприятием Tallinna Lennujaam (Таллиннский аэропорт) в связи с ограничениями, вводимыми в разных странах, упал более чем на 90%.

«Введенное в Эстонии чрезвычайное положение, а также устанавливаемые разными странами ограничения серьезно влияют на нашу работу. За пару последних недель количество пассажиров и объем обслуживаемых полетов заметно сократились, объем авиарейсов снизился более чем на 90%», - сообщил BNS пресс-секретарь аэропорта.

По его словам, пока все намеченные ранее полеты состоятся, вместе с тем, всем, кому необходимо совершить полет, должны иметь в виду, что положение может измениться за считанные часы. По этой причине важно постоянно следить за помещенным на домашней странице аэропорта расписанием полетов и поддерживать контакт со своим туроператором или авиакомпанией.

«Таллиннский аэропорт служит важными воздушными воротами для тех, кто хочет вернуться в Эстонию, кто собирается улететь из Эстонии. Количество операций с авиарейсами сократилось, однако аэропорт все равно остается открытым, поскольку для того, чтобы скорее пережить кризис и восстановиться, важно и сегодня, и в дальнейшем обслужить грузовые рейсы, перевозки медицинских товаров, частные полеты».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ