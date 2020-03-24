Объем авиарейсов через Таллиннский аэропорт упал более чем на 90%

«Введенное в Эстонии чрезвычайное положение, а также устанавливаемые разными странами ограничения серьезно влияют на нашу работу. За пару последних недель количество пассажиров и объем обслуживаемых полетов заметно сократились, объем авиарейсов снизился более чем на 90%», - сообщил BNS пресс-секретарь аэропорта.

По его словам, пока все намеченные ранее полеты состоятся, вместе с тем, всем, кому необходимо совершить полет, должны иметь в виду, что положение может измениться за считанные часы. По этой причине важно постоянно следить за помещенным на домашней странице аэропорта расписанием полетов и поддерживать контакт со своим туроператором или авиакомпанией.