Вт, 24.03.2020
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Олимпиада в Японии перенесена на 2021 год

The Olympic Rings are pictured in front of the headquarters of the International Olympic Committee (IOC) in Lausanne on March 21, 2020, as doubts increase over whether Tokyo can safely host the summer Games amid the spread of the COVID-19. - The global sporting calendar has been swept away by the coronavirus pandemic but the International Olympic Committee has insisted the Tokyo Games will go ahead in four months despite growing calls for a postponement. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP

Губернатор Токио заявила, что Олимпиады до конца текущего года не будет, передает Р-Спорт.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что предложит главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху перенести Олимпийские игры — 2020 на следующий год. С таким же предложением выступали и национальные олимпийские комитеты некоторых стран.

Сегодня Абэ, Бах и глава оргкомитета Игр Есиро Мори провели телефонную конференцию, где обсудили вопрос переноса Олимпиады из-за пандемии коронавируса.

«Я предложил господину Баху отложить Игры на год. Он на 100% согласен со мной», – сказал Абэ.

Сегодня во второй половине дня состоится заседание Исполкома МОК, на котором будет вынесено официальное решение.

Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

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