Олимпиада в Японии перенесена на 2021 год

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что предложит главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху перенести Олимпийские игры — 2020 на следующий год. С таким же предложением выступали и национальные олимпийские комитеты некоторых стран.

Сегодня Абэ, Бах и глава оргкомитета Игр Есиро Мори провели телефонную конференцию, где обсудили вопрос переноса Олимпиады из-за пандемии коронавируса.

«Я предложил господину Баху отложить Игры на год. Он на 100% согласен со мной», – сказал Абэ.

Сегодня во второй половине дня состоится заседание Исполкома МОК, на котором будет вынесено официальное решение.