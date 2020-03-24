Работник Grossi: почему о нашей безопасности не заботятся? Мы уже готовы бастовать!

«Обстановка так накалилась, что кассиры готовы бастовать!» - рассказал Rus.Postimees Мартин, один из работников продуктового магазина Grossi. По его словам, пока другие торговые сети, как Maxima и Rimi, устанавливают защитные стекла для кассиров, руководство магазинов Grossi бездействует.
На минувшей неделе в редакцию Rus.Postimees обратился работник одного из продуктовых магазинов Grossi в Ида-Вирумаа, пожелавший остаться анонимным из страха потерять работу. Настоящие имя и фамилия работника редакции известны.
По словам Мартина, еще на прошлой неделе руководство не выдало кассирам ни перчаток, ни масок, тем более не сократило рабочее время магазина. К понедельнику, 23 марта, ситуация немного улучшилась.
«Появились перчатки, дезинфицирующий спрей тоже. Но у нас уже настолько накалилась обстановка, что кассиры хотят чуть ли не бастовать! Время работы магазина не сократили. Покупатели уже удивляются и спрашивают "как так", а мы в ответ: "а вот так". Почему другие предприятия заботятся о своих сотрудниках, а наше нет?», - негодует Мартин. По его словам, две работницы обратились к заведующей со своими претензиями, но в ответ так ничего и не услышали.
Стоит отметить, что в некоторых магазинах Grossi в Таллинне уже установили защитные стекла на кассах. Но в магазине, где работает Мартин, стекла на кассах нет. Всего же в Эстонии действуют 69 магазинов Grossi.
Мы связались с исполнительным директором AS OG Elektra Райго Мыльдером. По его словам, сокращать рабочее время магазина — значит увеличивать одновременное число покупателей. «Чем меньше работает магазин, тем меньше времени остается у покупателей, одновременно в магазине находится больше клиентов и риск заразиться становится выше. То, что делает сейчас Maxima и другие — это попытка уменьшить расходы».
Мыльдер утверждает, что AS OG Elektra позаботился о безопасности работников. «Мы предоставили моющие и дезинфицирующие средства. Перчатки точно есть, а маски сейчас в дефиците. Тем более Департамент здоровья и кризисные комиссии сообщили, что маски должны носить заболевшие люди и сотрудники сферы здравоохранения, которые занимаются ими. Маска не исключает заражение вирусом», - ответил Мыльдер.
Вопрос с установкой защитных стекол в большем числе магазинов Grossi пока решается, заверил директор. «Мы занимаемся этим. Только сегодня получил дополнительное ценовое предложение. И мы еще ищем. Не могу сейчас обещать на сто процентов, сколько еще стекол мы установим и в каких магазинах», - объяснил Мыльдер ситуацию.
На вопрос о том, почему сотрудник магазина обеспокоен настолько, что обратился к журналистам, исполнительный директор AS OG Elektra ответил, что понимает обеспокоенность людей.
«У нас более 800 работников, почти 900, а связался один, это не такой большой процент. Мы понимаем, что работников это беспокоит, и мы делаем все возможное, чтобы они беспокоились меньше. Этим занимаются так быстро, как только можно в условиях действующего чрезвычайного положения», - сказал Мыльдер.
Является ли угроза коронавируса достаточной причиной для отказа от работы?
Комментарий консультанта по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла:
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 13 Закона о гигиене и безопасности труда (далее ЗГБТ) работодатель обязан с учетом сложившейся чрезвычайной ситуации и рекомендаций Департамента здоровья провести новую оценку риска рабочей среды и спланировать меры по предотвращению и/или снижению риска.
В этой ситуации работодатель также должен исходить из профилактических мер, указанных в ст. 12 ЗГБТ. Профилактические действия работодателя – это разработка и внедрение мер по предотвращению или снижению рисков для здоровья на всех этапах работы предприятия, а также по обеспечению физического, психического и социального благополучия работника. Это означает, что работодатель должен внедрять меры, основанные на следующих общих принципах профилактики:
1. предотвращение возникновения риска – то есть работодатель продумывает, как он может помочь предотвращению распространения вируса на своем предприятии;
2. оценка неизбежных рисков – то есть работодатель оценивает, можно ли и как можно реорганизовать работу, чтобы обеспечить надлежащее функционирование предприятия;
3. устранение рисков в месте их возникновения или, если это невозможно, снижение их до приемлемого уровня – то есть работодатель соблюдает указания Департамента здоровья в отношении предотвращения и уменьшения опасностей.
Это означает, что работодатель оценивает риски и принимает меры, в частности, те, которые рекомендованы Департаментом здоровья, и при необходимости вносит изменения в работу или организацию труда. Кроме того, работодатель обязан информировать работников о результатах оценки рисков и о мерах, принятых для устранения рисков. В первую очередь свяжитесь со своим работодателем и попросите его разъяснить, какие (дополнительные) меры он принял для обеспечения безопасности своих работников. После получения информации вы можете подать собственные предложения, если считаете, что предпринятые работодателем меры недостаточны.
Кроме того, мы разъясняем, что работник имеет право (п. 4 ч. 5 ст. 14 ЗГБТ) отказаться от работы или приостановить работу, выполнение которой угрожает его или ее здоровью или здоровью других лиц или препятствует соблюдению требований экологической безопасности.
Работник может воспользоваться этим правом в случае, если работодатель не принимает мер, требуемых законом, а также дополнительных мер, которые являются подходящими и разумными в сложившийся ситуации. То есть, должно быть доказано, что продолжение работы подвергает работника риску для жизни и здоровья. Работник должен учитывать, что в случае последующего спора он должен быть в состоянии это доказать.
Поскольку кризисная ситуация для всех сложная и решения нужно принимать быстро и в условиях недостатка информации, мы рекомендуем сторонам сначала обговорить все вопросы между собой. Если вы чувствуете, что продолжать работу для вас опасно, например, потому что вы входите в группу риска заболевания, обязательно обратитесь к своему работодателю и попросите его реорганизовать вашу работу таким образом, чтобы вам не приходилось иметь близкий контакт с клиентом, особенно если вы находитесь в группе риска.
Стороны трудовых отношений должны адекватно оценивать происходящее в стране и считаться при этом также с интересами друг друга, находя таким путем разумные решения.
Составленные Департаментом здоровья рекомендации для магазинов и заведений общепита можно найти здесь.