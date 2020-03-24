Работник Grossi: почему о нашей безопасности не заботятся? Мы уже готовы бастовать!

На минувшей неделе в редакцию Rus.Postimees обратился работник одного из продуктовых магазинов Grossi в Ида-Вирумаа, пожелавший остаться анонимным из страха потерять работу. Настоящие имя и фамилия работника редакции известны.

По словам Мартина, еще на прошлой неделе руководство не выдало кассирам ни перчаток, ни масок, тем более не сократило рабочее время магазина. К понедельнику, 23 марта, ситуация немного улучшилась.

«Появились перчатки, дезинфицирующий спрей тоже. Но у нас уже настолько накалилась обстановка, что кассиры хотят чуть ли не бастовать! Время работы магазина не сократили. Покупатели уже удивляются и спрашивают "как так", а мы в ответ: "а вот так". Почему другие предприятия заботятся о своих сотрудниках, а наше нет?», - негодует Мартин. По его словам, две работницы обратились к заведующей со своими претензиями, но в ответ так ничего и не услышали.

Стоит отметить, что в некоторых магазинах Grossi в Таллинне уже установили защитные стекла на кассах. Но в магазине, где работает Мартин, стекла на кассах нет. Всего же в Эстонии действуют 69 магазинов Grossi.

Мы связались с исполнительным директором AS OG Elektra Райго Мыльдером. По его словам, сокращать рабочее время магазина — значит увеличивать одновременное число покупателей. «Чем меньше работает магазин, тем меньше времени остается у покупателей, одновременно в магазине находится больше клиентов и риск заразиться становится выше. То, что делает сейчас Maxima и другие — это попытка уменьшить расходы».

Мыльдер утверждает, что AS OG Elektra позаботился о безопасности работников. «Мы предоставили моющие и дезинфицирующие средства. Перчатки точно есть, а маски сейчас в дефиците. Тем более Департамент здоровья и кризисные комиссии сообщили, что маски должны носить заболевшие люди и сотрудники сферы здравоохранения, которые занимаются ими. Маска не исключает заражение вирусом», - ответил Мыльдер.

Вопрос с установкой защитных стекол в большем числе магазинов Grossi пока решается, заверил директор. «Мы занимаемся этим. Только сегодня получил дополнительное ценовое предложение. И мы еще ищем. Не могу сейчас обещать на сто процентов, сколько еще стекол мы установим и в каких магазинах», - объяснил Мыльдер ситуацию.

На вопрос о том, почему сотрудник магазина обеспокоен настолько, что обратился к журналистам, исполнительный директор AS OG Elektra ответил, что понимает обеспокоенность людей.

«У нас более 800 работников, почти 900, а связался один, это не такой большой процент. Мы понимаем, что работников это беспокоит, и мы делаем все возможное, чтобы они беспокоились меньше. Этим занимаются так быстро, как только можно в условиях действующего чрезвычайного положения», - сказал Мыльдер.

Является ли угроза коронавируса достаточной причиной для отказа от работы?

Комментарий консультанта по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла: