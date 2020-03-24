Вт, 24.03.2020
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  • Облизывал поручни в метро: в Мюнхене задержали мужчину с подозрением на Covid-19

Облизывал поручни в метро: в Мюнхене задержали мужчину с подозрением на Covid-19

Мюнхенское метро.

ФОТО: Caro / Bastian/Caro / Bastian

В Мюнхене по подозрению в намеренном распространении коронавирусной инфекции задержали мужчину, который облизал в метро билетные автоматы, поручни на станции и поручни эскалатора. Он снял свои действия на видео и выложил в соцсетях. Задержанный утверждает, что заражен COVID-19, это выясняется, пишет NEWSru.

Личность мужчины была установлена на основании жалобы, ведется расследование по подозрению в нанесении опасного вреда здоровью, сообщает DW со ссылкой на заявление мюнхенской полиции. Это далеко не первый случай такого поведения. Ранее в бельгийском метро задержали пассажира, который снял медицинскую маску, облизнул руку и размазал слюну по поручню. Поезд после этого сняли с маршрута и продезинфицировали.

В США молодой человек на камеру облизал товары на полке супермаркета с вопросом: «Кто боится коронавируса?» В штате Висконсин задержали женщину, которая на глазах сотрудника магазина, который протирал дверные ручки дезинфицирующим средством, лизнула только что обработанную поверхность. Полиции она заявила, что сделала это в знак протеста против коронавируса, пишет «Газета.Ru». В словаре сленга для таких индивидуумов уже появилось определение - ковидиоты.

Кроме того, в соцсетях запустили «коронавирусный челлендж» (coronachallenge), участники которого облизывают сиденья унитазов и записывают это на видео. Неприятный и опасный для здоровья флешмоб запустила инстаграм-модель Ава Луиз, уставшая, по ее словам, бороться за внимание публики с коронавирусом. В подписи к ее ролику говорится, что люди должны знать, как соблюдать гигиену в самолете, - видео было снято на борту воздушного судна.

Девушка затем объяснила, что тщательно продезинфицировала сиденье унитаза, а ее близкий друг рассказал, что ролик был снят в частном самолете Луиз. Однако ее все равно занесли в список лиц, не допущенных к полетам, передает Lenta.ru. Некоторые блогеры последовали примеру Луиз, вызвав отвращение и негодование у многих интернет-пользователей.

В конце февраля похожий флешмоб устроили иранцы: они облизывали решетки мечетей в доказательство своей веры. Власти Ирана правоверность не оценили и проводили аресты.

К счастью, в соцсетях хватает и позитивных роликов и челленджей, связанных с коронавирусом. Большую популярность получило видео королевы диско Глории Гейнор, моющей руки с мылом под свою знаменитую песню с более чем актуальным названием I Will Survive («Я выживу»).

Актер Кевин Бейкон запустил флешмоб #IStayHomeFor («Я остаюсь дома для...»), призвав делать видео и фото с таким хэштегом и рассказывать, для кого автор ролика остается дома. Участники флешмоба также должны указать шестерых друзей, которым передают эстафету. Идею Бейкона поддержали многие знаменитости.

ППод тэгом #coronachallenge в соцсетях также распространяются шуточные ролики, герои которых искусно чеканят рулон туалетной бумаги как футбольный мяч.

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