Облизывал поручни в метро: в Мюнхене задержали мужчину с подозрением на Covid-19

Личность мужчины была установлена на основании жалобы, ведется расследование по подозрению в нанесении опасного вреда здоровью, сообщает DW со ссылкой на заявление мюнхенской полиции. Это далеко не первый случай такого поведения. Ранее в бельгийском метро задержали пассажира, который снял медицинскую маску, облизнул руку и размазал слюну по поручню. Поезд после этого сняли с маршрута и продезинфицировали.

В США молодой человек на камеру облизал товары на полке супермаркета с вопросом: «Кто боится коронавируса?» В штате Висконсин задержали женщину, которая на глазах сотрудника магазина, который протирал дверные ручки дезинфицирующим средством, лизнула только что обработанную поверхность. Полиции она заявила, что сделала это в знак протеста против коронавируса, пишет «Газета.Ru». В словаре сленга для таких индивидуумов уже появилось определение - ковидиоты.

Кроме того, в соцсетях запустили «коронавирусный челлендж» (coronachallenge), участники которого облизывают сиденья унитазов и записывают это на видео. Неприятный и опасный для здоровья флешмоб запустила инстаграм-модель Ава Луиз, уставшая, по ее словам, бороться за внимание публики с коронавирусом. В подписи к ее ролику говорится, что люди должны знать, как соблюдать гигиену в самолете, - видео было снято на борту воздушного судна.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc — Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020

Девушка затем объяснила, что тщательно продезинфицировала сиденье унитаза, а ее близкий друг рассказал, что ролик был снят в частном самолете Луиз. Однако ее все равно занесли в список лиц, не допущенных к полетам, передает Lenta.ru. Некоторые блогеры последовали примеру Луиз, вызвав отвращение и негодование у многих интернет-пользователей.

В конце февраля похожий флешмоб устроили иранцы: они облизывали решетки мечетей в доказательство своей веры. Власти Ирана правоверность не оценили и проводили аресты.

While the city of Qom is the epicentre of #CoronaVirus in Iran, authorities refuse to close down religious shrines there.



These pro-regime people are licking the shrines & encouraging people to visit them.



Iran's authorities are endangering lives of Iranians & the world pic.twitter.com/s9o6zYhzNQ — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 29, 2020

К счастью, в соцсетях хватает и позитивных роликов и челленджей, связанных с коронавирусом. Большую популярность получило видео королевы диско Глории Гейнор, моющей руки с мылом под свою знаменитую песню с более чем актуальным названием I Will Survive («Я выживу»).

.@gloriagaynor, the Queen of Disco, just became the queen of coronavirus prevention too – going viral with her "I Will Survive" hand washing challenge pic.twitter.com/96qf2z5fFA — CBS News (@CBSNews) March 16, 2020

Актер Кевин Бейкон запустил флешмоб #IStayHomeFor («Я остаюсь дома для...»), призвав делать видео и фото с таким хэштегом и рассказывать, для кого автор ролика остается дома. Участники флешмоба также должны указать шестерых друзей, которым передают эстафету. Идею Бейкона поддержали многие знаменитости.

Hey everybody, now it’s so important to STAY HOME and keep our distance from others. Join me and post a video or photo with a sign like this, with #IStayHomeFor, telling who you are staying home for, & tag 6 friends. Let's work together to stay home and keep each other safe. pic.twitter.com/ybv63bE42t — Kevin Bacon (@kevinbacon) March 18, 2020