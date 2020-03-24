Нобелевский лауреат предсказывает скорое окончание пандемии коронавируса

Левитт признает, что его цифры не точные, и официальное число случаев во многих областях слишком низкое, потому что тестирование не столь точно. Но даже при неполных данных постоянное снижение означает, что есть какая-то причина снижения, а не просто шум в цифра.

Траектория смертей подтверждает его выводы. Также поступают данные о вспышках в ограниченных местах, таких как на круизном корабле Diamond Princess. 3711 человек на борту 712 были инфицированы и восемь умерли. По его мнению, этот нечаянный эксперимент по распространению коронавируса поможет исследователям оценить число погибших в полностью инфицированной популяции.

Левитт сказал, что меры социального дистанцирования имеют решающее значение - особенно запрет на проведение больших собраний - потому что вирус настолько новый, что население не имеет иммунитета к нему, а вакцина появится через много месяцев. "Сейчас не время выходить выпить со своими друзьями", - сказал он.

Вакцинация против гриппа важна, так как вспышка коронавируса, разразившийся в середине эпидемии гриппа, гораздо быстрее наполняет больницы и увеличивает вероятность того, что коронавирус останется незамеченным. По его словам, это, вероятно, было фактором в Италии, стране с сильным движением против вакцин.

Но он также обвиняет СМИ в том, что они вызвали ненужную панику, сосредоточив внимание на неуклонный рост совокупного числа случаев и обращая внимание на знаменитостей, которые заразились вирусом. В отличие от этого, по данным CDC, с сентября от гриппа заболели 36 000 000 американцев и погибло, по оценкам, 22 000 человек, но об этих смерти почти не сообщается.

Он опасается, что меры карантина, которые привели к закрытию крупных секторов экономики, могут привести к катастрофе, поскольку потерянные рабочие места ведут к бедности и безнадежности. Снова и снова исследователи говорят, что уровень самоубийств возрастает, когда экономика не развивается.

Левитт сказал, что вирус может расти в геометрической прогрессии только тогда, когда он не обнаружен, и никто не пытается его контролировать. Это произошло в Южной Корее, когда с опозданием узнали о вспышке через закрытый культ, который отказывался сообщать о болезни.

"Людей нужно считать героями за то, что они объявили, что у них есть этот вирус", - сказал он.

Цель должна заключаться в улучшении раннего выявления - не только с помощью тестирования, но, возможно, с помощью наблюдения за температурой тела, которую осуществляет Китай, и немедленной социальной изоляции.

Хотя уровень смертности от COVID-19, пожалуй, значительно выше, чем от гриппа, Левитт говорит, что это не конец света.

Основываясь на опыте круизного корабля Diamond Princess, по его оценке, что рискуя заражением новым коронавирусом удваивается риск смерти человека в течение следующих двух месяцев. Однако, большинство людей имеют очень низкий риск смерти в течение двухмесячного периода, и этот риск остается крайне низким, даже когда удваивается.