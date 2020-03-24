Корона дня: новые ограничения в Эстонии, перенос Олимпиады и прогноз нобелевского лауреата

Rus.Postimees дает краткий обзор основных связанных с чрезвычайным положением и пандемией коронавируса новостей и событий за 24 марта.
Государство вводит существенные ограничения на передвижения в общественном пространстве
По словам руководителя чрезвычайного положения премьер-министра Юри Ратаса, правительство с 25 марта устанавливает значительные ограничения на движение в общественных местах - введенные в Эстонии ограничения рабочая группа вирусологов и врачей считает своевременными и адекватными. Читать далее...
Прямая трансляция: что будет с коронавирусом в Эстонии?
На правительственной пресс-конференции, которая началась в 19 часов в Доме Стенбока, обзор чрезвычайной ситуации, объявленной в связи с распространением коронавируса, представили руководитель кризисной комиссии, премьер-министр Юри Ратас, государственный секретарь Таймар Петеркоп и профессор микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар. Читать далее...
17 новых случаев: в Эстонии коронавирус диагностирован у 369 человек
По состоянию на утро 24 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 369 человек. С 31 января в Эстонии был сделан 4041 тест. Читать далее...
Семь больных коронавирусом жителей Эстонии находятся в интенсиве: пятеро - в тяжелом состоянии
В настоящий момент в Эстонии 28 пациентов нуждаются в госпитализации из-за нового коронавируса, семь из них находятся в интенсивной терапии и пятеро - в критическом состоянии, сообщила пресс-служба Департамента здоровья. Читать далее...
Олимпиада в Японии перенесена на 2021 год
Губернатор Токио заявила, что Олимпиады до конца текущего года не будет. Читать далее...
Нобелевский лауреат предсказывает скорое окончание пандемии коронавируса
Нобелевский лауреат Майкл Левитт в интервью Los Angeles Times предсказал скорое окончание пандемии коронавируса, а также призвал СМИ не создавать панику как при конце света. Он посоветовал людям воздержаться от групповых встреч, а властям рекомендвал принимать адекватные меры социальной изоляции, чтобы эффективно побороть пандемию и не разрушить экономику. Читать далее...
Врачи потребовали от правительства закрыть все торговые центры и салоны красоты
Союз врачей Эстонии обратился к жителям страны с просьбой еще больше сократить контакты с другими людьми, и потребовали от властей закрыть все торговые центры, а также сократить время работы продуктовых магазинов и аптек. Читать далее...
Французские ученые заявили о создании лекарства от коронавируса
По состоянию на утро 23 марта в мире подтвердили более 340 тыс. случаев заражения коронавирусом и почти 15 тыс. смертей от этой болезни. Причем более чем треть летальных исходов (около 5,5 тыс.) зафиксировали в Италии. Читать далее...
Галерея 〉 Старый Таллинн превратился в город-призрак
Старый город Таллинна, где обычно жизнь кипела круглые сутки, теперь больше напоминает город-признак. Читать далее...
Кальюлайд: правительство отреагировало на кризис своевременно, ЕС не справился с основной задачей
По оценке президента Эстонии Керсти Кальюлайд, правительство хорошо справляется с вызванным эпидемией коронавируса кризисом, поскольку оно отреагировало на кризис вовремя, в то время как действия Европейского союза достойны критики. Читать далее...
Выпускные экзамены будут перенесены на лето или вообще отменены
Министерство образования и науки решило, что в связи с чрезвычайным положением период сдачи выпускных экзаменов в основных школах и гимназиях переносится. Кроме того, не будут проводиться экзамены на знание уровня языка и тесты. Новые даты сдачи экзаменов зависят от того, как долго в Эстонии будет длиться режим ЧП. Читать далее...
Зубные врачи ждут от государства решения о закрытии
Несмотря на то, что Союз стоматологов уже дважды просил государство прекратить на время чрезвычайного положения плановое лечение зубов, поскольку из-за отсутствия средств индивидуальной защиты врачи очень рискуют, власти не планируют идти им навстречу. Читать далее...
У экс-президента Финляндии диагностирован коронавирус
У бывшего президента Финляндии Мартти Ахтисаари диагностирован коронавирус, сообщила во вторник канцелярия президента. Читать далее...
Эвелин Сепп требует отставки главы Департамента здоровья: с этим человеком мы держим курс на катастрофу
Бывший политик Эвелин Сепп раскритиковала гендиректора Департамента здоровья Мерике Юрило и настоятельно рекомендовала министру социальных дел Танелю Кийку потребовать ее отставки. Читать далее...
Эксперт: от кризиса более всех пострадают собственники квартир в панельных домах
Анализ рынка квартир в Таллинне, проведенный LVM Kinnisvara, показал, что и коронавирусный, и экономический кризисы в первую очередь угрожают собственникам квартир в панельных домах. Читать далее...
Предприятия еврозоны охватил невероятный крах
Из-за пандемии коронавируса предприятия еврозоны в этом месяце охватил невероятный крах, приводит Postimees данные статистической фирмы IHS Markit. Читать далее...
Вместе мы – сила: жительница Тарту накормила целую станцию скорой помощи
В социальных сетях люди начали говорить и о хорошем, например, о жительнице Тарту, которая приготовила 30 литров салата и испекла четырех огромных кренделя для работников Тартуской скорой помощи. Читать далее...
В Испании ситуация с коронавирусом хуже, чем в Италии: больных стариков уже «вычеркнули»
Эпидемия COVID-19 распространяется в Испании быстрее и шире, чем в Италии, и ситуация становится гораздо хуже. В отличие от Италии, где 80% заболевших погибают в трех наиболее проблемных с точки зрения эпидемиологии регионах (Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето), в Испании инфекция теперь активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее она не фиксировалась - это Каталония, Кастилия и Леон, Кастилия-ла-манча. Читать далее...
Профессор Лутсар: требования к карантину нужно ужесточить
Введенные в Эстонии в связи с чрезвычайным положением меры были достаточно эффективными, тем не менее, требования по карантину следует ужесточить, считает профессор микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар, которая является членом научного совета, составлявшего для правительства рапорт по пандемии коронавируса. Читать далее...
Доктор Тийт Кивистик почувствовал, что болен, во время операции
Старший врач и хирург сосудистой хирургии Северо-Эстонской региональной больницы болеет коронавирусом. О том, как все началось, и что происходит сейчас он рассказал в интервью для сайта больницы. Читать далее...
Передвижение людей будет отслеживаться с целью ограничения распространения коронавируса
Правительственная кризисная комиссия дала распоряжение Департаменту статистики создать аналитический инструмент, который поможет воспрепятствовать распространению коронавируса. Для этого будут использоваться анонимные данные электронной связи, другими словами - мобильное позиционирование. Проект планируется запустить в течение этой недели. Читать далее...
Полиция задержала в Таллиннском аэропорту обязанного находиться в карантине мужчину
Вчера в Таллиннский аэропорт из Франкфурта прибыл мужчина, которому всего четырьмя днями ранее по прибытии в Эстонию было предписано находиться в карантине 14 дней, однако он все равно уехал из страны. Читать далее...
Через две недели число жителей Эстонии, нуждающихся в интенсивной терапии, может превысить 100
Правительство передало доклад консультативного совет по борьбе с COVID-19. Читать далее...