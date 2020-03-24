Корона дня: новые ограничения в Эстонии, перенос Олимпиады и прогноз нобелевского лауреата

Государство вводит существенные ограничения на передвижения в общественном пространстве

По словам руководителя чрезвычайного положения премьер-министра Юри Ратаса, правительство с 25 марта устанавливает значительные ограничения на движение в общественных местах - введенные в Эстонии ограничения рабочая группа вирусологов и врачей считает своевременными и адекватными. Читать далее...

Прямая трансляция: что будет с коронавирусом в Эстонии?

На правительственной пресс-конференции, которая началась в 19 часов в Доме Стенбока, обзор чрезвычайной ситуации, объявленной в связи с распространением коронавируса, представили руководитель кризисной комиссии, премьер-министр Юри Ратас, государственный секретарь Таймар Петеркоп и профессор микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар. Читать далее...

17 новых случаев: в Эстонии коронавирус диагностирован у 369 человек

По состоянию на утро 24 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 369 человек. С 31 января в Эстонии был сделан 4041 тест. Читать далее...

Семь больных коронавирусом жителей Эстонии находятся в интенсиве: пятеро - в тяжелом состоянии

В настоящий момент в Эстонии 28 пациентов нуждаются в госпитализации из-за нового коронавируса, семь из них находятся в интенсивной терапии и пятеро - в критическом состоянии, сообщила пресс-служба Департамента здоровья. Читать далее...

Олимпиада в Японии перенесена на 2021 год

Губернатор Токио заявила, что Олимпиады до конца текущего года не будет. Читать далее...

Нобелевский лауреат предсказывает скорое окончание пандемии коронавируса

Нобелевский лауреат Майкл Левитт в интервью Los Angeles Times предсказал скорое окончание пандемии коронавируса, а также призвал СМИ не создавать панику как при конце света. Он посоветовал людям воздержаться от групповых встреч, а властям рекомендвал принимать адекватные меры социальной изоляции, чтобы эффективно побороть пандемию и не разрушить экономику. Читать далее...

Врачи потребовали от правительства закрыть все торговые центры и салоны красоты

Союз врачей Эстонии обратился к жителям страны с просьбой еще больше сократить контакты с другими людьми, и потребовали от властей закрыть все торговые центры, а также сократить время работы продуктовых магазинов и аптек. Читать далее...

Французские ученые заявили о создании лекарства от коронавируса

По состоянию на утро 23 марта в мире подтвердили более 340 тыс. случаев заражения коронавирусом и почти 15 тыс. смертей от этой болезни. Причем более чем треть летальных исходов (около 5,5 тыс.) зафиксировали в Италии. Читать далее...

Галерея 〉 Старый Таллинн превратился в город-призрак

Старый город Таллинна, где обычно жизнь кипела круглые сутки, теперь больше напоминает город-признак. Читать далее...

Кальюлайд: правительство отреагировало на кризис своевременно, ЕС не справился с основной задачей

По оценке президента Эстонии Керсти Кальюлайд, правительство хорошо справляется с вызванным эпидемией коронавируса кризисом, поскольку оно отреагировало на кризис вовремя, в то время как действия Европейского союза достойны критики. Читать далее...

Выпускные экзамены будут перенесены на лето или вообще отменены