Корона дня: в Эстонии 369 зараженных, прогноз нобелевского лауреата и перенос Олимпиады

17 новых случаев: в Эстонии коронавирус диагностирован у 369 человек

По состоянию на утро 24 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 369 человек. С 31 января в Эстонии был сделан 4041 тест. Читать далее...

Врачи потребовали от правительства закрыть все торговые центры и салоны красоты

Союз врачей Эстонии обратился к жителям страны с просьбой еще больше сократить контакты с другими людьми, и потребовали от властей закрыть все торговые центры, а также сократить время работы продуктовых магазинов и аптек. Читать далее...

Французские ученые заявили о создании лекарства от коронавируса

По состоянию на утро 23 марта в мире подтвердили более 340 тыс. случаев заражения коронавирусом и почти 15 тыс. смертей от этой болезни. Причем более чем треть летальных исходов (около 5,5 тыс.) зафиксировали в Италии. Читать далее...

Галерея 〉 Старый Таллинн превратился в город-призрак

Старый город Таллинна, где обычно жизнь кипела круглые сутки, теперь больше напоминает город-признак. Читать далее...

Кальюлайд: правительство отреагировало на кризис своевременно, ЕС не справился с основной задачей

По оценке президента Эстонии Керсти Кальюлайд, правительство хорошо справляется с вызванным эпидемией коронавируса кризисом, поскольку оно отреагировало на кризис вовремя, в то время как действия Европейского союза достойны критики. Читать далее...

Выпускные экзамены будут перенесены на лето или вообще отменены

Министерство образования и науки решило, что в связи с чрезвычайным положением период сдачи выпускных экзаменов в основных школах и гимназиях переносится. Кроме того, не будут проводиться экзамены на знание уровня языка и тесты. Новые даты сдачи экзаменов зависят от того, как долго в Эстонии будет длиться режим ЧП. Читать далее...

Олимпиада в Японии перенесена на 2021 год

Губернатор Токио заявила, что Олимпиады до конца текущего года не будет. Читать далее...

Зубные врачи ждут от государства решения о закрытии

Несмотря на то, что Союз стоматологов уже дважды просил государство прекратить на время чрезвычайного положения плановое лечение зубов, поскольку из-за отсутствия средств индивидуальной защиты врачи очень рискуют, власти не планируют идти им навстречу. Читать далее...

У экс-президента Финляндии диагностирован коронавирус

У бывшего президента Финляндии Мартти Ахтисаари диагностирован коронавирус, сообщила во вторник канцелярия президента. Читать далее...

Эвелин Сепп требует отставки главы Департамента здоровья: с этим человеком мы держим курс на катастрофу

Бывший политик Эвелин Сепп раскритиковала гендиректора Департамента здоровья Мерике Юрило и настоятельно рекомендовала министру социальных дел Танелю Кийку потребовать ее отставки. Читать далее...

Эксперт: от кризиса более всех пострадают собственники квартир в панельных домах

Анализ рынка квартир в Таллинне, проведенный LVM Kinnisvara, показал, что и коронавирусный, и экономический кризисы в первую очередь угрожают собственникам квартир в панельных домах. Читать далее...

Предприятия еврозоны охватил невероятный крах

Из-за пандемии коронавируса предприятия еврозоны в этом месяце охватил невероятный крах, приводит Postimees данные статистической фирмы IHS Markit. Читать далее...

Нобелевский лауреат предсказывает скорое окончание пандемии коронавируса