Корона дня: в Эстонии 369 зараженных, прогноз нобелевского лауреата и перенос Олимпиады

Rus.Postimees дает краткий обзор основных связанных с чрезвычайным положением и пандемией коронавируса новостей и событий за 24 марта.
17 новых случаев: в Эстонии коронавирус диагностирован у 369 человек
По состоянию на утро 24 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 369 человек. С 31 января в Эстонии был сделан 4041 тест. Читать далее...
Врачи потребовали от правительства закрыть все торговые центры и салоны красоты
Союз врачей Эстонии обратился к жителям страны с просьбой еще больше сократить контакты с другими людьми, и потребовали от властей закрыть все торговые центры, а также сократить время работы продуктовых магазинов и аптек. Читать далее...
Французские ученые заявили о создании лекарства от коронавируса
По состоянию на утро 23 марта в мире подтвердили более 340 тыс. случаев заражения коронавирусом и почти 15 тыс. смертей от этой болезни. Причем более чем треть летальных исходов (около 5,5 тыс.) зафиксировали в Италии. Читать далее...
Галерея 〉 Старый Таллинн превратился в город-призрак
Старый город Таллинна, где обычно жизнь кипела круглые сутки, теперь больше напоминает город-признак. Читать далее...
Кальюлайд: правительство отреагировало на кризис своевременно, ЕС не справился с основной задачей
По оценке президента Эстонии Керсти Кальюлайд, правительство хорошо справляется с вызванным эпидемией коронавируса кризисом, поскольку оно отреагировало на кризис вовремя, в то время как действия Европейского союза достойны критики. Читать далее...
Выпускные экзамены будут перенесены на лето или вообще отменены
Министерство образования и науки решило, что в связи с чрезвычайным положением период сдачи выпускных экзаменов в основных школах и гимназиях переносится. Кроме того, не будут проводиться экзамены на знание уровня языка и тесты. Новые даты сдачи экзаменов зависят от того, как долго в Эстонии будет длиться режим ЧП. Читать далее...
Олимпиада в Японии перенесена на 2021 год
Губернатор Токио заявила, что Олимпиады до конца текущего года не будет. Читать далее...
Зубные врачи ждут от государства решения о закрытии
Несмотря на то, что Союз стоматологов уже дважды просил государство прекратить на время чрезвычайного положения плановое лечение зубов, поскольку из-за отсутствия средств индивидуальной защиты врачи очень рискуют, власти не планируют идти им навстречу. Читать далее...
У экс-президента Финляндии диагностирован коронавирус
У бывшего президента Финляндии Мартти Ахтисаари диагностирован коронавирус, сообщила во вторник канцелярия президента. Читать далее...
Эвелин Сепп требует отставки главы Департамента здоровья: с этим человеком мы держим курс на катастрофу
Бывший политик Эвелин Сепп раскритиковала гендиректора Департамента здоровья Мерике Юрило и настоятельно рекомендовала министру социальных дел Танелю Кийку потребовать ее отставки. Читать далее...
Эксперт: от кризиса более всех пострадают собственники квартир в панельных домах
Анализ рынка квартир в Таллинне, проведенный LVM Kinnisvara, показал, что и коронавирусный, и экономический кризисы в первую очередь угрожают собственникам квартир в панельных домах. Читать далее...
Предприятия еврозоны охватил невероятный крах
Из-за пандемии коронавируса предприятия еврозоны в этом месяце охватил невероятный крах, приводит Postimees данные статистической фирмы IHS Markit. Читать далее...
Нобелевский лауреат предсказывает скорое окончание пандемии коронавируса
Нобелевский лауреат Майкл Левитт в интервью Los Angeles Times предсказал скорое окончание пандемии коронавируса, а также призвал СМИ не создавать панику как при конце света. Он посоветовал людям воздержаться от групповых встреч, а властям рекомендвал принимать адекватные меры социальной изоляции, чтобы эффективно побороть пандемию и не разрушить экономику. Читать далее...