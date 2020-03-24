Жителя Нарвы арестовали за угрозы бывшей жене и поджог машины

В субботу, 21 марта, в 12.30 в Нарве был задержан 42-летний мужчина, который угрожал расправой своей бывшей спутнице жизни и ее несовершеннолетней дочери, а также поджег принадлежащий женщине автомобиль Volkswagen, который был полностью уничтожен.
35-летняя жительница Нарвы 21 марта сообщила, что подожгли ее автомобиль, припаркованный на закрытой парковочной площадке. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 42-летнего мужчину, которого есть основания подозревать в совершении поджога.
В ходе следствия выяснили, что в июне 2019 года задержанный причинил своей бывшей спутнице жизни телесные повреждения. Также оказалось, что за пару дней до поджога мужчина угрожал женщине и ее дочери расправой.
Прежде подозреваемый имел судимости за имущественные преступления, физическое насилие и угрозы.
«Важно, что в ходе следствия была установлена информация не только о поджоге, но и о применении физического насилия и угрозах, - сказала следователь по особым делам Нарвского отделения полиции Елена Типакова. - Призываю всех, кто стал жертвой насилия в близких отношениях, в том числе и угроз, как можно быстрее сообщать об этом полиции - тем быстрее мы сможем вмешаться, пресечь ситуацию и помочь. Ни физическое, ни моральное насилие недопустимы».
Елена Типакова добавила, что хотя полиция и другие организации ежедневно занимаются борьбой с насилием в близких отношениях, важна роль всего общества в том, чтобы искоренить этот вид преступления.
«Если кто-то подозревает, что в семье его знакомого, друга или соседа может применяться насилие, обязательно просим сообщить об этом по номеру 112», - сказала Типакова.
Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Рагнар Плисткин сказал, что борьба с насилием в близких отношениях является приоритетом: «Наиболее распространена такая форма насилия в близких отношениях, когда мужчина применяет избивает супругу, спутницу жизни или других женщин в семье. По оценке прокуратуры, жертва насилия в близких отношениях заслуживает повышенной защиты и поддержки со стороны государства», - сказал Рагнар Плисткин.
Он добавил, что в данной ситуации подозрение указывает на то, что ранее вынесенные наказания за насильственные преступления не заставили подозреваемого отказаться от насилия.
«Взятие подозреваемого под стражу необходимо для обеспечения неприкосновенности личности пострадавшей и для того, чтобы предупредить совершение еще более тяжкого преступления в будущем», - сказал Рагнар Плисткин.
По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда мужчина арестован на один месяц.
- Если чьи-то жизнь и здоровье в опасности, сразу позвоните на 112
- В борьбе с насилием в близких отношениях важна роль близкого окружения – других членов семьи, родственников, друзей и соседей
- В случае насилия обязательно вызывайте полицию – даже есть речь идет о носителе вируса или людях с подозрением на вирус
- Поддержку и консультирование оказывает бесплатный круглосуточный телефон службы помощи жертвам 116 006
- О нуждающихся в помощи детях можно круглосуточно сообщить на номер 116 111
- К региональным сотрудникам службы помощи жертвам можно обратиться по телефону, видеозвонком Skype или э-почте
- Женские опорные центры открыты для всех нуждающихся в помощи женщин. Контакты осуществляются в соответствии с советами Департамента здоровья, консультации проводятся при необходимости и по телефону или интернету.
- Центры кризисной помощи для жертв сексуального насилия открыты для всех нуждающихся в помощи.