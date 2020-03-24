Жителя Нарвы арестовали за угрозы бывшей жене и поджог машины

35-летняя жительница Нарвы 21 марта сообщила, что подожгли ее автомобиль, припаркованный на закрытой парковочной площадке. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 42-летнего мужчину, которого есть основания подозревать в совершении поджога.

В ходе следствия выяснили, что в июне 2019 года задержанный причинил своей бывшей спутнице жизни телесные повреждения. Также оказалось, что за пару дней до поджога мужчина угрожал женщине и ее дочери расправой.

Прежде подозреваемый имел судимости за имущественные преступления, физическое насилие и угрозы.

«Важно, что в ходе следствия была установлена информация не только о поджоге, но и о применении физического насилия и угрозах, - сказала следователь по особым делам Нарвского отделения полиции Елена Типакова. - Призываю всех, кто стал жертвой насилия в близких отношениях, в том числе и угроз, как можно быстрее сообщать об этом полиции - тем быстрее мы сможем вмешаться, пресечь ситуацию и помочь. Ни физическое, ни моральное насилие недопустимы».

Елена Типакова добавила, что хотя полиция и другие организации ежедневно занимаются борьбой с насилием в близких отношениях, важна роль всего общества в том, чтобы искоренить этот вид преступления.

«Если кто-то подозревает, что в семье его знакомого, друга или соседа может применяться насилие, обязательно просим сообщить об этом по номеру 112», - сказала Типакова.

Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Рагнар Плисткин сказал, что борьба с насилием в близких отношениях является приоритетом: «Наиболее распространена такая форма насилия в близких отношениях, когда мужчина применяет избивает супругу, спутницу жизни или других женщин в семье. По оценке прокуратуры, жертва насилия в близких отношениях заслуживает повышенной защиты и поддержки со стороны государства», - сказал Рагнар Плисткин.

Он добавил, что в данной ситуации подозрение указывает на то, что ранее вынесенные наказания за насильственные преступления не заставили подозреваемого отказаться от насилия.

«Взятие подозреваемого под стражу необходимо для обеспечения неприкосновенности личности пострадавшей и для того, чтобы предупредить совершение еще более тяжкого преступления в будущем», - сказал Рагнар Плисткин.

По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда мужчина арестован на один месяц.