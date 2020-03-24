Таллинн закрывает площадки для выгула собак

Об этом BNS сообщила мэрия столицы, напомнив, что помимо площадок для выгула собак, с сегодняшнего дня закрыты и общественные детские игровые и спортивные площадки, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

В связи с действием в стране чрезвычайного положения, число посетителей таких площадок увеличилось в разы. Таллинн считает, что в сложившейся ситуации, когда риск заражения высок, разумно снизить и ограничить контакты с другими людьми и соприкосновение с поверхностями.

По данным департамента здравоохранения коронавирус распространяется воздушно-капельным путем и легко переносится через поверхности. В последние дни число посетителей общественных площадок значительно возросло, поэтому проведение дезинфекции поверхностей не результативно.