Министерство соцздрава Финляндии приняло историческое решение

В Финляндии принято историческое решение о применении стратегических запасов госхранилища (huoltovarmuusvarasto). Речь идет о средствах индивидуальной защиты для медработников, таких как, например, защитные маски, а также о других медицинских принадлежностях, передает Yle.
Ранее сообщалось, что во многих больницах страны уже начала ощущаться нехватка средств индивидуальной защиты, в том числе, масок, хирургических защитных средств и защитной одежды.
Высокопоставленный чиновник министерства социального обеспечения и зравоохранения Пяйви Салланаукее заверила в программе Yle, что защитных средств хватит всем, и грузовики отправятся в больницы в ближайшие дни.