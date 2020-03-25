Не хочу идти в магазин или ждать доставку неделю: обзор всех возможностей заказать продукты на дом

Чтобы соблюдать рекомендации и посещать места скопления людей как можно реже, я решила заказать продукты на дом, причем сразу много. Думала, что дел на пять минут, а получилось целое приключение.
Живу я в Ласнамяэ, обычно заказываю доставку через Barbora. Но в понедельник, 23 марта, я столкнулась с тем, что следующие четыре дня доставка недоступна. Тогда открыла e-Selver, а там всё забронировано до 1 апреля и даже невозможно заказать товар с тем, чтобы забрать его из магазина самой. Весь понедельник я периодически заглядывала в приложение Barbora, пока (о,чудо!), после шести вечера внезапно не появилось время прямо на утро вторника. Никогда так не радовалась, как в тот момент, скажу я вам.
Поскольку не одна я такая, я кинула клич в Facebook, чтобы узнать, как другие справляют с этой задачей.
«Успела вчера заказать на четверг. Ждем! Уже накидала новую корзину, чтобы как появится время на доставку, сразу оформить заказ», - делится Юлия.
«Мы заказывали в Selver на прошлой неделе на 28 марта. Поедем сами забирать», - рассказывает Михаил.
«Я заказывала на carrot.ee, доставка в течение четырех часов, и если на 30 евро закажешь, то бесплатная. У них, кстати, есть еще и выбор готовой продукции, если самим лень готовить», - советует Татьяна.
«Заказывала в Соор, через четыре дня привезли», - делится Мария.
«Fasty Delivery. У них на сайте делаете заказ и - вуаля! Вчера за два часа привезли всё. Еще и пиццу через них заказали», - пишет Митя.
К утра 24 марта доступность доставки продуктов выглядит следующим образом:
Доставка на дом отображается до 31 марта, но свободного времени нет (стоимость доставки 5,50 евро).
На утро вторника была возможность забрать укомплектованные товары на машине в субботу из Мустамяэ, но к вечеру вторника все время уже было занято. Стоимость услуги — 2 евро. А вот из магазинов в Старом городе и Рокка-аль-Маре укомплектованный товар невозможно забрать вплоть до 31 марта. Причем доставка и услуга укомплектовки возможна только из вышеперечисленных магазинов.
Есть также вариант заказать продукты в посылочный автомат DPD уже к четвергу (3,50 евро).
По словам пресс-секретаря Prisma Иво Рулля, число заказов ePrisma многократно выросло с объявлением ЧП, поэтому магазин привлек очень много рабочей силы на укомплектовку и доставку товаров.
«В ласнамяэской Prisma мы планируем обеспечить возможность приходить и забирать свои покупки. Такая услуга в Prisma Sikupilli невозможна из-за специфики торгового центра. Обращаю внимание, что товары в ePrisma можно заказать в 120 посылочных автоматов DPD по всей Эстонии», - сказал Рулль.
Доставка на дом отображается до 2 апреля, свободного времени нет (на заказы менее 99.99 евро стоимость доставки 4,90 евро).
Возможность забрать укомплектованные товары самому отображается до 30 марта, но недоступна во всех предложенных магазинах по всей Эстонии (на заказы менее 99.99 евро стоимость услуги 1 евро).
Предлагается услуга экспресс-доставки стоимостью 10 евро, но и она была забронирована на весь вторник.
График доставок отображается только на четыре дня. Всё время зарезервировано, но периодически внезапно появляются свободные часы. Также есть вариант заказывать после 00.00, когда открывается новый день.
На следующей неделе Barbora расширит регион обслуживания по всей Эстонии и предложит покупателям возможность забрать совершенные в интернете покупки в 33 магазинах Maxima в крупнейших городах эстонских уездов. Подробная информация пока не сообщается.
Доставка на дом отображается до 30 марта, свободного времени нет (стоимость доставки 3,50 евро, при заказе на сумму более 49 евро — бесплатно).
Есть бесплатная услуга доставки продуктов в шесть продуктовых автоматов в Таллинне и один в Пярну. Продуктовые автоматы Сикупилли, Хааберсти, а также на Веэрени и Уус-Мааильм были доступны 30 марта.
«Э-магазин eCoop.ee работает успешно в рамках своих возможностей. Это означает, что заказов много, постоянно добавляют новые, поэтому и время доставки растягивается. Помимо того, что выросло число заказов, вырос и их объем. Когда в обычных магазинах началась волна закупок еще на позапрошлой неделе, в четверг вечером, то число заказов резко выросло на следующий день. Чтобы как можно быстрее выполнять заказы, мы привлекли дополнительную рабочую силу, другие секторы. Мы в несколько раз повысили производительность э-магазина», - рассказал пресс-секретарь Coop Мартин Мийдо.
Помимо этого Сoop открыл сайт www.kriisivaru.ee. На нем можно заказать различные кризисные наборы продуктов. Товар обещают доставить в течение 1-3 дней. Доставку на дом осуществляет курьер Omnivа, есть возможность заказать посылку в почтовую контору, если она открыта (обе услуги стоят 5 евро). В ближайшее время станут доступны заказы в посылочные автоматы.
При заказе во вторник доставка товаров возможна уже в среду (6,90 евро).
Можно забрать укомплектованные товары самому.
Другие варианты доставки:
Fruit Xpress (Таллинн и окрестности)
Доставка на дом с курьером в тот же день (4,90 евро).
Carrot catering (Таллинн)
Доставка на дом в тот же день (4,90 евро, при заказе выше 30 евро бесплатно).
FoodMood.ee (Таллинн, окрестности Таллинна, Тарту, Вильянди)
Доставка на дом на следующий день (4,50 евро, при заказе выше 50 евро бесплатно)
Fasty (Таллинн)
Доставка на дом в течение дня (5,50 евро).
BoltFood (приложение)
Предлагается доставка продуктов из Selver(T1) и Stockmann Gurmee в тот же день.
Управа города Таллинн тоже предлагает помощь
Таллинн в сотрудничестве с универмагом Stockmann в порядке кризисной меры организует для горожан доставку еды курьером. Товары оплачивает клиент, а доставку обеспечивает город.
По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, работники социальных служб районных управ дают тем, кто не может сам выбраться из дома, информацию о том, как можно заказать доставку продуктов на дом. "Это может быть пожилой человек или родитель-одиночка, которому не с кем оставить больного ребёнка. Однако хочу подчеркнуть, что мы помогаем именно тем, кто в этом действительно нуждается, чтобы не перегружать курьеров и иметь возможность быстро оказать помощь", - уточняет вице-мэр.
Социальные работники посылают данные нуждающихся в помощи в Stockmann, после чего люди, указанные в этих списках, могут сделать заказ по телефону. Оплата заказа производится по электронному счету (надо сообщить об этом при оформлении заказа), либо карточкой.
Специалист по обслуживанию клиентов примет заказ по телефону и при его выполнении магазин будет исходить из того, чтобы предложить наиболее выгодный вариант. С клиентом сразу же договорятся о времени доставки (по возможности в тот же день). Доставщик сообщит заказчику, что заказанные товары на месте.
После того, как возникнет договоренность о времени доставки, работники магазина упакуют заказанный товар. Покупка будет зарегистрирована в кассе, будет выдан чек. Доставщик оформит сделку при помощи мобильного платежного терминала, введя сумму, указанную в чеке, и попросив клиента совершить бесконтактный платеж или ввести PIN-код. После каждого клиента терминал дезинфицируется.
Информация о мерах борьбы с коронавирусом доступна на городской странице.