Не хочу идти в магазин или ждать доставку неделю: обзор всех возможностей заказать продукты на дом

График доставок отображается только на четыре дня. Всё время зарезервировано, но периодически внезапно появляются свободные часы. Также есть вариант заказывать после 00.00, когда открывается новый день.

На следующей неделе Barbora расширит регион обслуживания по всей Эстонии и предложит покупателям возможность забрать совершенные в интернете покупки в 33 магазинах Maxima в крупнейших городах эстонских уездов. Подробная информация пока не сообщается.

Доставка на дом отображается до 30 марта, свободного времени нет (стоимость доставки 3,50 евро, при заказе на сумму более 49 евро — бесплатно).

Есть бесплатная услуга доставки продуктов в шесть продуктовых автоматов в Таллинне и один в Пярну. Продуктовые автоматы Сикупилли, Хааберсти, а также на Веэрени и Уус-Мааильм были доступны 30 марта.

«Э-магазин eCoop.ee работает успешно в рамках своих возможностей. Это означает, что заказов много, постоянно добавляют новые, поэтому и время доставки растягивается. Помимо того, что выросло число заказов, вырос и их объем. Когда в обычных магазинах началась волна закупок еще на позапрошлой неделе, в четверг вечером, то число заказов резко выросло на следующий день. Чтобы как можно быстрее выполнять заказы, мы привлекли дополнительную рабочую силу, другие секторы. Мы в несколько раз повысили производительность э-магазина», - рассказал пресс-секретарь Coop Мартин Мийдо.

Помимо этого Сoop открыл сайт www.kriisivaru.ee. На нем можно заказать различные кризисные наборы продуктов. Товар обещают доставить в течение 1-3 дней. Доставку на дом осуществляет курьер Omnivа, есть возможность заказать посылку в почтовую контору, если она открыта (обе услуги стоят 5 евро). В ближайшее время станут доступны заказы в посылочные автоматы.

При заказе во вторник доставка товаров возможна уже в среду (6,90 евро).

Можно забрать укомплектованные товары самому.

Другие варианты доставки:

Fruit Xpress (Таллинн и окрестности)

Доставка на дом с курьером в тот же день (4,90 евро).

Доставка на дом в тот же день (4,90 евро, при заказе выше 30 евро бесплатно).

Доставка на дом на следующий день (4,50 евро, при заказе выше 50 евро бесплатно)

Доставка на дом в течение дня (5,50 евро).

BoltFood (приложение)

Предлагается доставка продуктов из Selver(T1) и Stockmann Gurmee в тот же день.

Управа города Таллинн тоже предлагает помощь

Таллинн в сотрудничестве с универмагом Stockmann в порядке кризисной меры организует для горожан доставку еды курьером. Товары оплачивает клиент, а доставку обеспечивает город.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, работники социальных служб районных управ дают тем, кто не может сам выбраться из дома, информацию о том, как можно заказать доставку продуктов на дом. "Это может быть пожилой человек или родитель-одиночка, которому не с кем оставить больного ребёнка. Однако хочу подчеркнуть, что мы помогаем именно тем, кто в этом действительно нуждается, чтобы не перегружать курьеров и иметь возможность быстро оказать помощь", - уточняет вице-мэр.

Социальные работники посылают данные нуждающихся в помощи в Stockmann, после чего люди, указанные в этих списках, могут сделать заказ по телефону. Оплата заказа производится по электронному счету (надо сообщить об этом при оформлении заказа), либо карточкой.

Специалист по обслуживанию клиентов примет заказ по телефону и при его выполнении магазин будет исходить из того, чтобы предложить наиболее выгодный вариант. С клиентом сразу же договорятся о времени доставки (по возможности в тот же день). Доставщик сообщит заказчику, что заказанные товары на месте.

После того, как возникнет договоренность о времени доставки, работники магазина упакуют заказанный товар. Покупка будет зарегистрирована в кассе, будет выдан чек. Доставщик оформит сделку при помощи мобильного платежного терминала, введя сумму, указанную в чеке, и попросив клиента совершить бесконтактный платеж или ввести PIN-код. После каждого клиента терминал дезинфицируется.