Мигранты спят на полу во Внуково в ожидании рейсов домой. ФОТО: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Закрытие границ стран СНГ отрезало сотни трудовых мигрантов от родных мест. Они просят посольства прислать за ними самолеты - а пока живут прямо в московском аэропорту.

Во Внуково непривычно тихо: из-за эпидемии коронавируса число рейсов снизилось. Между рядами закрытых стоек, на ковриках-пенках, разбили лагерь те, чьи самолеты отменили. Они спят, подложив под голову сумки; едят, усевшись в кружок; разговаривают по видеосвязи с родными, которые ждут дома. Таджики и узбеки держатся обособленно, но делятся друг с другом водой и едой. По подсчетам правозащитной организации "Тонг чахони", во Внуково ждут рейсов 202 гражданина Узбекистана и около 120 граждан Таджикистана. Узбеки настаивают, что их уже 300 человек.

Кто-то ночует во Внуково три дня, другие - пять, третьи сидят на пенке уже неделю. Узбекистан закрыл авиасообщение с другими странами 16 марта. В тот же день Россия запретила въезд иностранцам, и многие международные перелеты сразу стали нерентабельными. С 20 марта Таджикистан отменил все международные рейсы.

"Куда идти, на улицу?"

Сахибу на вид 20 лет, он учится и работает в Москве, но отказывается говорить, где именно, и готов выступать перед камерой только в медицинской маске. Он объясняет, что денег на гостиницу у большинства его товарищей по несчастью нет: "Они все деньги отправили домой, на последние купили билет. Они подумали - домой едем, не нужны деньги. Куда им идти, на улицу? Там холодно", - объясняет Сахиб.

Женщин, особенно с детьми, временно отправляют на квартиры к знакомым землякам - помыться и выспаться. Но они регулярно возвращаются в аэропорт.

Билеты домой мигранты обычно покупают заранее ради экономии. Подгадывают, чтобы улететь в последние дни истекающего патента или разрешения на работу, и только тогда съехать с арендованных квартир. "18-го я уже деньги заплатила и ушла, все. Куда мне [теперь ехать]?" - рассказывает Оля.

Многие из сидящих во Внуково опасаются выйти на улицу, ведь в ожидании рейса они просрочили свои документы. Несколько дней назад Россия ввела упрощенный порядок продления разрешения. Но во Внуково об этом знают далеко не все. Несколько мигрантов пытаются выяснить у меня, придется ли им заново покупать билет на самолет или их вывезут бесплатно. Больше им спросить не у кого.

Даже если продлить документы, новую работу не найти из-за эпидемии. Нор работал в Якутии на золотодобывающем предприятии, но ему сказали, что на время коронавируса все закрывается и надо ехать домой. Он летел из Якутска домой через Москву, но застрял в столице. Теперь Нор, спустив маску под подбородок, веселит товарищей: напевает песню "Помоги мне!" из фильма "Бриллиантовая рука".

"Как будто здесь зоопарк"

"Мама ждет, болеет. Каждый день звонит и целует телефон", - рассказывает один из узбеков, Али.

У Руслана мама умерла - он торопился домой на похороны, но попасть на них не смог из-за отмены рейса. Он рассказывает, что когда появилась возможность купить билеты, ее уступили женщинам с детьми.

У Жанны в Узбекистане болеет ребенок. "Я здесь работаю, работа хорошая, документы есть. Но дочка болеет, я все ждала, что она выздоровеет и в школу пойдет, но у нее кашель, ангина, бронхи..." - жалуется она. Непонятно, как ей попасть к дочке.

Мигранты наладили в аэропорту быт и самоорганизацию. В углу собраны общие припасы - баклажки с водой. Возле них оживление: привезли плов в судках и батоны белого хлеба. "Мы все мусульмане, все братья", - говорит смуглый молодой человек, который привез еду: раздав еду землякам-таджикам, он направляется к лагерю узбеков. Обосновавшиеся во Внуково рассказывают, что еду привозят по несколько раз в день: чаще всего соотечественники, но на днях провизией снабжал и ресторан "Папа'с Буфет".

"Эти люди, многие из которых работали в наших с вами заведениях, теперь не могут нормально поесть. В каких-то аэропортах с них берут по 50 рублей за кипяток, про нормальное питание мы не говорим, - написал в "Фейсбуке" владелец ресторана Алексей Ходорковский. - Да, мы работаем в минус, уже закрыли одно заведение и скоро, наверное, закроемся до лучших времен, но давайте признаемся, что приготовить 100 супов, вторых блюд, испечь 200 булочек, сварить морс или компот... для любого ресторана, даже в худшие времена — это расход, который не критичен".

Но еда - не единственная потребность ждущих своего рейса. "Спина болит на земле спать, почки, голова болит. Они сидят здесь, холодно, а люди мимо проходят и фоткают, как будто здесь зоопарк!" - сердится Сахиб.

Вдобавок ждущие в аэропорту боятся заразиться коронавирусом, ведь живут они на проходе. Многие мастерят себе маски из марли, потому что в аптеках их не купить. Приехавшие сотрудники посольства Узбекистана начинают раздавать маски, чем вызывают ажиотаж: вокруг них образуется толпа.

Посольские составляют списки готовых отправиться в хостел. Это бесплатная услуга для ожидающих, но мигранты опасаются покинуть аэропорт.

"Нам сегодня сказали: в гостиницу идите. Мне гостиницу не надо, мне самолет надо", - говорит Оля.

Мигранты боятся не успеть на долгожданный самолет и того, что посольство их забудет, если они разъедутся по гостиницам. "Мы останемся тут, пока нас не заберут домой. Мы ждем справедливости и будем здесь оставаться до конца", - поясняет Сахиб.

Данияр выглядит благополучнее многих соотечественников: у него белая футболка с принтом и беспроводные наушники. Есть у него и жилье, но он уже четвертый день ночует во Внуково. "Я не хочу оставить народ и уйти отсюда", - объясняет он.

Вопрос денег и амбиций

Пять чартерных рейсов и три поезда с гражданами Узбекистана уже отправились на родину, сообщило посольство Узбекистана. Дипломаты уверяют, что уже подготовлены места в хостеле с трехразовым питанием для 150 человек, ожидающих во "Внуково": "Вместе с тем, данное предложение посольства не нашло отклик среди соотечественников".

Вчера 40 мигрантов согласились переехать в хостел, добавили в посольстве.

"Somon Air, Tajik Air и Flydubai осуществили несколько рейсов для доставки наших граждан из России, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, и рассматриваются дополнительные чартерные рейсы в Таджикистан", - сообщает посольство Таджикистана.

Вопрос отправки мигрантов на родину упирается в деньги и в политические амбиции, уверен президент фонда "Миграция - XXI век", бывший замглавы ФМС Вячеслав Поставнин.

По подсчетам правозащитной организации "Тонг чахони", 26 граждан Кыргызстана застряли в ожидании рейсов в Домодедово. Еще 180 киргизов и 178 таджиков ждут в Жуковском. В Шереметьево ждут 70 граждан из разных стран.