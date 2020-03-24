Юри Ратас: сложно предсказать последствия ЧП для экономики

«Самая важная для нас задача — позаботиться о здоровье людей в Эстонии и положить конец распространению коронавируса. Чем быстрее мы достигнем этой цели, тем быстрее сможем вернуться к своей обычной экономической деятельности. Пока сложно предсказать каковы последствия ЧП для экономики в целом, но государства должно сделать от себя все возможное, чтобы помочь справиться с возникшими из-за кризиса трудностями», - сказал премьер-министр Ратас.

По его словам, государственный сектор подставить плечо частным предприятиям, которые попали в трудное положение, и помочь поддержать деятельность и выполнение заказаов в ранее запланированном объеме.

По словам Ратаса, он рад, что предпринимателей хорошо восприняли пакет экономических мер. Он добавил, что теперь перед государством стоит задача обозначить на карте волости, которые требуют разработки отраслевого подхода, дополнительных мер поддержки, в том числе для маленьких и микропредприятий, а также удостовериться, что помощь дойдет до всех, кто в ней действительно нуждается.

Участвовавшие в обсуждении представители бизнес-организаций подтвердили, что некоторые тревожные факты уже оперативно нашли решение, также весь частный сектор старается обеспечить правила гигиены. Проблемой для бизнесменов являются высокие налоги на рабочую силу в условиях снижения оборота, а также необходимость в дополнительных средствах личной защиты.