Авиакомпания планирует на 27 марта авиарейс сообщением Киев-Таллинн

Согласно информации на сайте, на 24 марта запланированы следующие направления: Прага, Берлин, Мюнхен, Париж (Бове), Лондон, Франкфурт, Аликанте, Стокгольм, Загреб, Стамбул, Дубай, Дюссельдорф, Коломбо, Мале, Лиссабон, Дели, Вена.

25 марта - Прага, Ереван, Париж (Бове), Тенерифе, Малага, Берлин, Гамбург. Стамбул, Хельсинки, Копенгаген, Мюнхен, Доха, Дели, Варшава.

26 марта - Прага, Дюссельдорф, Франкфурт, Лондон, Берлин, Мюнхен, Гамбург, Ларнака, Стамбул, Неаполь, Тель-Авив, Париж (Бове), Алматы.

27 марта - Анталия, Прага, Франкфурт, Берлин, Стокгольм, Таллинн, Париж (Бове), Стамбул, Лондон.

28 марта - Прага, Париж (Бове), Берлин, Дюссельдорф.

Компания отмечает, что рейсы из других городов будут выполняться при необходимости после получения информации о наличии там граждан, которые хотят вернуться в Украину.

В стоимость билета входит перевозка единицы зарегистрированного багажа весом до 23 кг. Приобрести его можно на сайте компании.