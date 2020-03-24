Передвижение людей будет отслеживаться с целью ограничения распространения коронавируса

"Полученные данные не будут распространяться за пределами департамента и будут уничтожены после обработки. В Эстонии данные клиентов коммуникационных предприятий по-прежнему защищены законом о защите данных, а принципы определения масштаба и обработки данных были утверждены как Инспекцией по защите данных, так и Министерством юстиции", - подчеркнул Мяги.