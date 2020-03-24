Вт, 24.03.2020
У нас очень ответственные и осторожные люди, мы надеемся, что таких драконовских методов не потребуется. Урмас Рейнсалу
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Передвижение людей будет отслеживаться с целью ограничения распространения коронавируса
1

Передвижение людей будет отслеживаться с целью ограничения распространения коронавируса

Телефон. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Правительственная кризисная комиссия дала распоряжение Департаменту статистики создать аналитический инструмент, который поможет воспрепятствовать распространению коронавируса. Для этого будут использоваться анонимные данные электронной связи, другими словами - мобильное позиционирование. Проект планируется запустить в течение этой недели, передает Rus.ERR.

"Полученные данные не будут распространяться за пределами департамента и будут уничтожены после обработки. В Эстонии данные клиентов коммуникационных предприятий по-прежнему защищены законом о защите данных, а принципы определения масштаба и обработки данных были утверждены как Инспекцией по защите данных, так и Министерством юстиции", - подчеркнул Мяги.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ