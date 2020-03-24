Создатель Alibabа запустил бесплатное медицинское приложение для борьбы с коронавирусом

Платформа, созданная Фондом Джека Ма /Ма Юнь/ и Фондом Alibaba, на базе ведущей китайской платформе мобильных платежей Alipay, объединяет опытных медицинских работников, которые лечили пациентов с COVID-19 в Ухане и боролись с вирусом на передовой линии. Кроме того, по приглашению платформы к консультационной работе также присоединились работники-добровольцы в области здравоохранения.