Вт, 24.03.2020
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Создатель Alibabа запустил бесплатное медицинское приложение для борьбы с коронавирусом

Джек Ма

ФОТО: Philippe Lopez/AFP/Scanpix

В понедельник была открыта онлайн-платформа для предоставления проживающим за границей китайцам медицинских консультаций по профилактике и лечению COVID-19, поскольку борьба с вирусом принимает глобальный масштаб.

Платформа, созданная Фондом Джека Ма /Ма Юнь/ и Фондом Alibaba, на базе ведущей китайской платформе мобильных платежей Alipay, объединяет опытных медицинских работников, которые лечили пациентов с COVID-19 в Ухане и боролись с вирусом на передовой линии. Кроме того, по приглашению платформы к консультационной работе также присоединились работники-добровольцы в области здравоохранения.

Также на веб-странице, созданной Джеком Ма, для иностранцев, представлены технические достижения Китай в борьбе с коронавирусом. Также на странице есть руководства пяти китайских больниц о том, как лечить Covid-19. 

Джек Ма - китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.

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