Создатель Alibabа запустил бесплатное медицинское приложение для борьбы с коронавирусом

В понедельник была открыта онлайн-платформа для предоставления проживающим за границей китайцам медицинских консультаций по профилактике и лечению COVID-19, поскольку борьба с вирусом принимает глобальный масштаб.
Платформа, созданная Фондом Джека Ма /Ма Юнь/ и Фондом Alibaba, на базе ведущей китайской платформе мобильных платежей Alipay, объединяет опытных медицинских работников, которые лечили пациентов с COVID-19 в Ухане и боролись с вирусом на передовой линии. Кроме того, по приглашению платформы к консультационной работе также присоединились работники-добровольцы в области здравоохранения.
Также на веб-странице, созданной Джеком Ма, для иностранцев, представлены технические достижения Китай в борьбе с коронавирусом. Также на странице есть руководства пяти китайских больниц о том, как лечить Covid-19.
Джек Ма - китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.