Польша выдала России совладельца "Зимней вишни": в чем он обвиняется

Польша по запросу Генеральной прокуратуры РФ экстрадировала в Россию Вячеслава Вишневского, совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где в результате пожара в марте 2018 года погибли десятки детей. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Предприниматель обвиняется в даче взятки при строительстве комплекса. По версии следствия, Вячеслав Вишневский при посредничестве своего представителя передал 7 млн рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Средства были перечислены под видом оплаты услуг по проектированию, передает Deutsche Welle.
В результате, несмотря на явные нарушения, Вишневский получил соответствующее разрешение для ввода объекта в эксплуатацию, отмечают в Генпрокуратуре.
Предприниматель был объявлен в розыск
После пожара в торговом комплексе предприниматель скрылся и был объявлен в международный розыск.
В марте 2019 года его задержали на территории Польши, после чего российская сторона направила Варшаве запрос о его выдаче.
Трагедия в торговом центре
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, большинство (около 37) из них дети, оказавшиеся запертыми в кинозалах. Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра
Следователи арестовали 12 обвиняемых, которым вменялось взяточничество, мошенничество, халатность, злоупотребления по службе и растрата.