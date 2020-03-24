Вт, 24.03.2020
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Польша выдала России совладельца "Зимней вишни": в чем он обвиняется

Торговый центр "Зимняя вишня".

ФОТО: Alexander Patrin / Alexander Patrin/TASS

Польша по запросу Генеральной прокуратуры РФ экстрадировала в Россию Вячеслава Вишневского, совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где в результате пожара в марте 2018 года погибли десятки детей. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Предприниматель обвиняется в даче взятки при строительстве комплекса. По версии следствия, Вячеслав Вишневский при посредничестве своего представителя передал 7 млн рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Средства были перечислены под видом оплаты услуг по проектированию, передает Deutsche Welle.

В результате, несмотря на явные нарушения, Вишневский получил соответствующее разрешение для ввода объекта в эксплуатацию, отмечают в Генпрокуратуре.

Предприниматель был объявлен в розыск

После пожара в торговом комплексе предприниматель скрылся и был объявлен в международный розыск.

В марте 2019 года его задержали на территории Польши, после чего российская сторона направила Варшаве запрос о его выдаче.

Трагедия в торговом центре

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, большинство (около 37) из них дети, оказавшиеся запертыми в кинозалах. Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра

Следователи арестовали 12 обвиняемых, которым вменялось взяточничество, мошенничество, халатность, злоупотребления по службе и растрата. 

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