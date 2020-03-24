Вирусолог объяснил, почему закрыли игровые и спортивные площадки

По словам инфекциониста из Клиники Тартуского университета Матти Майметса, риск заражения от близости людей в настоящее время перевешивается преимуществами свежего воздуха. По его словам, подобная инфекция не передается от человека к человеку, если держаться на расстоянии не менее двух метров от того, кто чихает и кашляет. Соблюдение дистанции теперь имеет решающее значение при общении.

Ни яркое солнце, ни сильный ветер не убивают коронавирус. Вирус остается на турниках и качелях игровых площадок (то есть на металлической поверхности), после того, как на эти поверхности попали капли.

Поскольку трудно сказать, сколько людей могут быть заражены и заразить других, разумно отказаться от социальных контактов на игровых и спортивных площадках.

Также Матти Майметс сказал, что крайне важно приучить детей и внуков мыть руки по приходу с улицы. Ученый подчеркнул, что гигиена и правильные поведенческих привычки дают больший эффект, чем запреты.