Семь больных коронавирусом жителей Эстонии находятся в интенсиве: пятеро - в тяжелом состоянии

В больнице Пярну находится шесть человек, состояние пятерых из них - стабильное, один пациент - в критическом. В Восточно-Таллинской центральной больнице - два человека, нуждающихся в интенсивной терапии, однако их состояние оценивается как стабильное. В Клинике Тартуского университета на больничном лечении находятся семь человек, трое из них нуждаются в интенсивной терапии, двое - в критическом состоянии. В Ляэне-Таллиннской центральной больнице в данный момент находятся девять человек, они в стабильном состоянии и в интенсивной терапии не нуждаются. В Ида-Вируской больнице - два человека в стабильном состоянии. Из больниц выписано восемь человек.

В понедельник лаборатории установили 17 инфицированных коронавирусом, всего Эстонии коронавирус диагностирован у 369 человек. В общей сложности проведено 4041 тестирование, за сутки прибавилось 317 тестов. Пять из 17 положительных результатов поступили из Харьюмаа, пять из Выру, четыре с Сааремаа, один из Тарту, один из Вильянди и один без личного идентификационного кода. Нет значительных изменений в распределении по возрасту, и при этом не наблюдается какого-либо значительного увеличения численности по возрастным группам, добавилось три позитивных результата в группе 60+ позитивами, всего их 63.