Государство вводит существенные ограничения на передвижения в общественном пространстве

«В общественном месте допускается находиться вместе до двух человек, это ограничение не распространяется на семьи и людей, выполняющих общественные обязанности. Это ограничение вводится с 25 марта», - сказал Ратас на брифинге, состоявшемся во вторник вечером.

Рестораны и бары должны быть закрыты с 22 часов, за исключением точек продажи еду на вынос и доставки на дом. «Развлекательные заведения также будут закрыты. Ограничения вступят в силу с 27 марта и будут пересмотрены в течение двух недель, - добавил Ратас. - Мы, безусловно, не преодолели вирус, трудные моменты только еще впереди, ближайшие недели имеют решающее значение для борьбы с вирусом, и поэтому эти ограничения должны быть внедрены».

С 25 марта закрываются и торговые центры, остаются открытыми продуктовые магазины, магазины по продаже предметов первой необходимости и аптеки. Отдельно стоящие магазины остаются открытыми, однако и тут с пятницы будет действовать требование, чтобы люди перемещались по одному или вдвоем, и между людьми сохранялась дистанция в два метра, сказал Ратас.

«Эстония была очень сильным сообществом соседского надзора, и мы считаем, что если у нас хорошо, пусть и у нашего соседа будет хорошо, и теперь мы должны это реализовать», - сказал Ратас, добавив, что если не требования на ограничения передвижения не будут выполняться, последуют санкции.

Профессор Института биомедицины и трансплантологии Тартуского университета Ирья Лутсар отметила, что в настоящее время требуется усиление определенных мер по борьбе с вирусом в Эстонии. «И это и менно изоляция. Мы сейчас на такой стадии, когда у нас нет общества «я». Я понимаю, что карантин дома неприятен, но мы должны думать, что если я опасен для других, то смогу защитить их от заражения других», - сказала Лутсар.

«С момента введения ограничений распространение эпидемии было относительно стабильным без экспоненциального роста, - сказала Лутсар. - Это показывает, что ограничения в Эстонии замедлили распространение вируса, но мы должны знать, что предотвращение COVID-19 - это длительный процесс, требующий терпения от всех. Неизбежно, что меры социальной изоляции должны быть усилены, чтобы предотвратить распространение вируса».

«Такие меры сработали в Сингапуре, мы тоже маленькая страна, почему бы им сработать и в Эстонии», - добавила Лутсар.

По словам, по первичным прогнозам, в Эстонии должны были бы быть как центры лечения, так и центры интенсивной терапии. «В то же время нам придется пересмотреть эти модели уже завтра, - сказала Лутсар. - Учитывая ресурс интенсивной терапии в Эстонии, очень важно предотвратить внезапную перегрузку системы здравоохранения».

«Любой, кто сталкивался с вирусом или подозревает, что подвергся воздействию вируса, безусловно не должен общаться ни с кем вне дома. Строгие правила изоляции должны соблюдаться и в помещении в течение 14 дней. Заболевший человек должен оставаться дома до выздоровления,решение о котором принимает семейный врач. Только так мы сможем сдержать распространение вируса », - сказала Лутсар.