Сотни финских туристов застряли в России: только один человек имеет право перевезти их через границу

На прошлой неделе граница между Финляндией и Россией закрылась, и после этого Юкке Юркинену, который доставляет почту в Россию, стали поступать многочисленные звонки от чиновников. Они сообщали о финнах, которые застряли в России. Россияне, оставшиеся в Финляндии, оказались в аналогичной ситуации.

"Через границу сейчас невозможно проехать ни на автобусе, ни на поезде, и самолеты не летают. У многих заканчивается виза, а близкие находятся по другую сторону границы", - рассказывает Юркинен.

После закрытия границы мужчина стал возить дипломатическую почту в Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, а с конца прошлой недели и людей, застрявших в Финляндии или России.

"Теперь на таможне измеряют температуру и записывают, зачем я пересекаю границу", - говорит он.

Перевозки людей осуществляются три раза в неделю в сотрудничестве с властями обеих стран. Заказ места происходит через местные консульства.

"В Лаппеенранта канцелярия посольства России координирует, кому нужна помощь. Также Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщает мне, кого нужно перевезти через границу", - рассказывает он.

Как показывают данные МИДа Финляндии, по ситуации на вечер понедельника в России находилось около 500 финнов, сообщивших в реестр министерства о своей поездке. Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило, что с половиной из них установлена связь, и часть уже попала в Финляндию.

Однако не все сообщают министерству о своих поездках, и поэтому точное количество находящихся в России граждан Финляндии неизвестно. Также нет точных сведений о возвратившихся домой.

"Мы получили ответы только от тех, кто сообщил о поездке. Сейчас крайне важно сделать заявку (matkustusilmoitus), чтобы мы смогли связаться со всеми", - говорит консул Анне Лайне из Санкт-Петербурга.

Сейчас границу можно пересечь только на автомобиле Юкки Юркинена, так как прямые полеты из Москвы отменены, отмечает Лайне.

"В данный момент 18 человек сообщили нам о том, что им требуется помощь МИДа в пересечении границы", - говорит она.

Первыми с Юркиненым через границу проехали двое россиян в прошлую пятницу.

"Они были очень благодарны за такую возможность. Я рад, что могу помочь", - говорит он.

В такси у Юркинена есть средства защиты от коронавируса и машину дезинфицируют после каждой поездки.

"У меня с собой антибактериальный гель для рук и я советую пассажирам им пользоваться. Я немного говорю по-русски, так что проблем нет", - рассказывает он.

Сейчас мужчина - единственный сотрудник в своей фирме. Он избегает всех контактов с людьми на стороне России и стремится как можно быстрее вернутся в Финляндию.