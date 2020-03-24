Таллиннская центральная библиотека ждет звонков, чтобы почитать детям книги вслух

Вице-мэр Вадим Белобровцев приветствует начинание библиотеки.

«Библиотека таким образом хочет поддержать родителей, которые работают из дома и хотели бы в то же время найти развивающие и захватывающие занятия для детей, – сказал Вадим Белобровцев. – Ребенок может выбрать себе книгу, а библиотекарь ее прочтет. А если ребенок хочет, он может поупражняться в чтении вслух, читая самостоятельно. Так, учитывая интересы и потребности детей, можно сделать опыт чтения вслух особенным».

Библиотекари ждут звонков по рабочим дням с 10 до 16 часов, услуга бесплатная. Каждый сеанс длится до получаса, а если разговор по видеосвязи, то библиотекарь также покажет и картинки из книги. Если книга оказалась увлекательной, но дочитана лишь наполовину, на следующий день можно позвонить снова. Если линии заняты, библиотека просит через некоторое время попробовать связаться снова.

С выбором книг и библиотекарями, участвующими в акции, можно ознакомиться на детской страничке Таллиннской центральной библиотеки https://keskraamatukogu.ee/lasteleht/overview-rus/. Там же находятся все инструкции и контакты. Дополнительную информацию можно получить по адресу laste@tln.lib.ee. Таллиннская центральная библиотека приглашает принять участие в кампании все библиотеки Эстонии.

Таллиннская центральная библиотека во время чрезвычайного положения обслуживает читателей в трех временных пунктах обслуживания: в зале новостей отдела эстонской литературы (Эстония пст., 8); в зале для проведения мероприятий отдела иностранной литературы (Лийвалая, 40); в большом зале библиотеки Кянну-Кукк (Вильде теэ, 72).