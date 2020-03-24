Полиция задержала в Таллиннском аэропорту обязанного находиться в карантине мужчину

Гражданин Эстонии 1983 года рождения в понедельник прибыл самолетом из Франкфурта в Таллинн. Этот же человек прибыл в Эстонию 19 марта через Таллиннский аэропорт, где его ознакомили с обязанностью находиться в карантине.

Мужчина проигнорировал это обязательство и покинул Эстонию. По словам мужчины, он входит в число лиц, осуществляющих грузоперевозки, но соответствующих документов кроме накладной и счета у него не было.