Полиция задержала в Таллиннском аэропорту обязанного находиться в карантине мужчину

Вчера в Таллиннский аэропорт из Франкфурта прибыл мужчина, которому всего четырьмя днями ранее по прибытии в Эстонию было предписано находиться в карантине 14 дней, однако он все равно уехал из страны, передает Postimees.
Гражданин Эстонии 1983 года рождения в понедельник прибыл самолетом из Франкфурта в Таллинн. Этот же человек прибыл в Эстонию 19 марта через Таллиннский аэропорт, где его ознакомили с обязанностью находиться в карантине.
Мужчина проигнорировал это обязательство и покинул Эстонию. По словам мужчины, он входит в число лиц, осуществляющих грузоперевозки, но соответствующих документов кроме накладной и счета у него не было.
Мужчине вновь разъяснили его обязанность находиться в карантине и ответственность за нарушение, ему рекомендовано обратиться за специальным разрешением для осуществления международных перевозок в Департамент полиции и погранохраны.