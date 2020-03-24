Замминистра здравоохранения Италии советует странам ЕС ужесточить карантин

Количество умерших от последствий заболевания COVID-19 в Италии продолжает сокращаться в второй день подряд. Так, в воскресенье, 22 марта, число скончавшихся составляло 651 - на 142 меньше, чем днем ранее. В понедельник, 23 марта, также был отмечен спад: 601 умерший.

Реакция на введенные ограничения

На вопрос DW о том, можно ли в этой связи говорить о некой тенденции, замминистра заявил, что он настроен "весьма оптимистично". Однако говорить, что худшее - позади, преждевременно, подчеркнул Силери.

"Без сомнения, число инфицированных уменьшается, и это связано с ограничениями, которые были введены в период между 8 и 9 марта. Тем не менее нам, вероятно, понадобится еще 10-15 дней, чтобы быть уверенными, что ситуация разрешилась", - заверил он.

ВОЗ: Снижение числа скончавшихся в Италии - "проблеск надежды"

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и в конце прошлой недели опередила Китай по количеству жертв. На 20.00 мск вторника, 24 марта, количество заболевших на Аппенинах составляет 63 927 человек, всего умерли 6 077, выздоровели 7 432. Такие данные приводит сайт международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени, - Worldometer.