Через две недели число жителей Эстонии, нуждающихся в интенсивной терапии, может превысить 100

В рапорте отмечено, что ради препятствования распространения вируса необходимо усилить правила изоляции и функционирования домашнего режима, а также уменьшить излишнее пребывание людей в общественных местах и за пределами дома. Установленные в Эстонии ограничения были своевременны адекватны.

Влияние действующих ограничений, существующих для предотвращения распространения вируса

Цель ограничений - замедлить распространение вируса, предотвратить внезапную перегрузку системы здравоохранения и заложить основу для ликвидации вируса из Эстонии.

Эффект принятых мер станет проявится в течение 10-14 дней после их реализации.

С момента введения ограничений распространение вируса было относительно стабильным. Число диагностированных случаев в день (в основном анализируемых по группам риска) в период с 16 по 22 марта находилось в диапазоне 9-34 (в среднем 22) без существенной экспоненциальной тенденции.

Введенные ограничения являются адекватными и должны быть продолжены, но некоторые меры должны быть усилены, см. ниже.

Прогноз относительно дальнейшего распространения вируса

Параметры, используемые в моделях прогнозирования, основаны на международных данных, которые могут не совсем соответствовать ситуации в Эстонии. Поэтому к результатам следует относиться с осторожностью - особенно для долгосрочных прогнозов. Фактическое течение эпидемии зависит от многих факторов, включая эффективность принятых мер.

Через неделю число пациентов, нуждающихся в больничном лечении, может возрасти до двухсот или более, почти четверти из них может потребоваться интенсивная терапия.

Через две недели число пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, может превысить 100, а через три – колебаться между двумя и тремя сотнями.

Прогнозировать смертность очень сложно - она зависит в первую очередь от способности предотвратить распространение заболевания среди пожилых людей.

Среди лиц моложе 60 лет уровень смертности составляет 0,2% -1%, но среди лиц старше 70 лет он может колебаться в пределах 10–15%, как показали исследования в Италии и Китае. Исследователи хотят согласовать общую модель прогноза к пятнице текущей недели.

Как справляются с вирусом в разных странах

Места размещения туристов используются для карантина и больных с легкими симптомами - так называемые pre-больницы и отели – Австрия, Испания, Португалия.

Португалия использует отели для размещения своих сотрудников.

Амбулаторная работа приостановлена, вакцинация детей прекращена – Болгария.

Медицинские работников призывают работать – резиденты получают специальные разрешения, студенты последних курсов начинают работать, а находящиеся на пенсии врачи призваны на работу – Испания, Италия, Германия, Австрия.

Разброс пациентов по стране в зависимости от наличия коек – Нидерланды.

Тестирование работника здравоохранения через семь дней после контакта с пациентом - Литва.

Тестирование всех, кто был в контакте в заболевшими, в случае возникновения симптомов, характерных для вирусной инфекции - Норвегия (все население и людей с легкими симптомами не тестируют).

Установление контактов, мониторинг и тестирование - Израиль с помощью мобильного позиционирования приглашает людей, находящихся в эпицентрах, болезни на тестирование.

Смарт-приложение - Южная Корея. Может также подойти для мониторинга лечения на дому в Эстонии.

Дополнительные возможные ограничения для защиты здоровья пожилых жителей Эстонии