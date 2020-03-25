На улицах страны увеличится число полицейских патрулей

"Исходя из сегодняшнего решения правительства, мы решили увеличить число патрульных полицейских в общественных местах", - сказал Вахер, а также добавил, что прежде всего полиция попытается разъяснять людям, почему необходимо соблюдать дистанцию.

"Наша первая мера - убедить людей задуматься о важности здоровья. Кризисную ситуацию надо решать всем вместе, однако если слов будет недостаточно, то эстонское законодательство дает возможность более решительного вмешательства", - сказал Вахер.

Вахер отметил, что полиции помогают Кайтселийт, Департамент полиции и погранохраны и Инспекция окружающей среды.