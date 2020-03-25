На улицах страны увеличится число полицейских патрулей

По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, в связи с введением ограничений, связанных с чрезвычайным положением в Эстонии, полиция увеличит количество патрулей на улицах, пишет Rus.ERR.
"Исходя из сегодняшнего решения правительства, мы решили увеличить число патрульных полицейских в общественных местах", - сказал Вахер, а также добавил, что прежде всего полиция попытается разъяснять людям, почему необходимо соблюдать дистанцию.
"Наша первая мера - убедить людей задуматься о важности здоровья. Кризисную ситуацию надо решать всем вместе, однако если слов будет недостаточно, то эстонское законодательство дает возможность более решительного вмешательства", - сказал Вахер.
Вахер отметил, что полиции помогают Кайтселийт, Департамент полиции и погранохраны и Инспекция окружающей среды.
Правительство 24 марта установило ограничения на нахождение в общественных местах: встречи более двух человек в общественных местах запрещены, а семьям и детям запрещено пользоваться игровыми площадками.