Сельхозпредприятия требуют допустить иностранную рабочую силу в Эстонию и во время чрезвычайного положения

Представители палаты и союза направили премьер-министру Юри Ратасу предложение, согласно которому разрешения на работу временно пребывающих в Эстонии работников из-за рубежа должны быть продлены до окончания чрезвычайного положения, а новым работникам разрешен въезд в страну с условием соблюдения карантина.

«Посев и посадки нельзя дальше откладывать, коров надо доить несколько раз в день – эти работы нельзя остановить указом правительства до улучшения ситуации, - объяснил председатель правления Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус. - Новые ходатайства о рабочей силе все еще принимают, но решения по ним не выносят».

В апреле начнется сезон весенних сельскохозяйственных работ, к началу которого предприятиям необходимы около 2000 работников из-за рубежа, однако полиция временно не обрабатывает заявления, связанные с визами, продлением времени пребывания, разрешениями на работу, видами на жительство, правами на проживание и кратковременной занятостью. Новые ходатайства принимают, но решения по ним не выносят.

В Эстонскую сельскохозяйственно-торговую палату обратились представители 75 предприятий, на которых в условиях чрезвычайной ситуации, объявленной до конца апреля, работу должны начать около 400 сезонных рабочих из Украины. До начала мая примерно у ста работников этих предприятий закончится разрешение на работу, которое необходимо экстренно продлить.

«Мы надеемся, что с помощью Кассы страхования от безработицы сельскохозяйственные предприятия частично решат эту проблему, однако нам не кажется реальной ситуация, в которой мы быстро заменим всех иностранцев местной рабочей силой, - подтвердил Сырмус. - Сельскохозяйственники, конечно, хотели бы, чтобы в Эстонии нашлось достаточно местных жителей, которые были готовы работать в поле или в хлеву».