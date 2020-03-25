В WADA отреагировали на перенос Олимпиады

Банька оценил решение МОК, назвав его правильным в условиях пандемии коронавируса. Он также отметил, что во время борьбы с распространением заболевания в приоритете должно быть здоровье самих атлетов и тех, кто связан с организацией соревнований.

Ранее 24 марта стало известно, что летом 2020-го Олимпийские игры проводиться не будут. Отмечается, что соревнования состоятся не раньше лета 2021 года. Перенос также коснулся и Паралимпиады.