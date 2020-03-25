Конор Макгрегор призвал Ирландию закрыться в связи с коронавирусом

31-летний Макгрегор призвал к принятию мер в отношении коронавируса. По мнению бойца, учреждения, не оказывающие услуги первой необходимости, должны быть закрыты. Такой же запрет Макгрегор предлагает ввести и для аэропортов. Спортсмен также отметил, что необходимо соблюдать социальную дистанцию.

«Я взываю ко всей нации, великому ирландскому народу. Для этого боя нужна вся наша мощь. Мы вместе находимся в красном углу и ждем гонг!» — заявил Макгрегор.

По последним данным, во всем мире свыше 384 тысяч инфицированных коронавирусом. 16,5 тысячи человек погибли, 100,6 тысячи вылечились.