Биржевые торги в США завершились в плюсе. Dow Jones показал рекордный рост с 1933 года

Промышленный индекс Dow Jones вырос более чем на 11% во время торгов. Это стало рекордным для индекса ростом в течение дня с 1933 года, сообщает The Wall Street Journal.

К закрытию торгов Dow Jones вырос на 11,37%, остановившись на отметке 20704,91.

Также в плюсе закрылись и другие американские индексы: S&P 500 вырос на 9,38% до уровня 2447,33, Nasdaq — до отметки 7417,86, прибавив 8,12%.

Укрепление индексов произошло на фоне ожиданий новых мер правительства США по поддержке экономики. Как сообщала The Wall Street Journal, власти в скором времени должны согласовать пакет мер, на реализацию которого планируется выделить $2 трлн.

Уже решены вопросы, связанные с кредитами для промышленности в размере $500 млрд, а также со страхованием по безработице, однако, узкий круг вопросов все еще требует согласования, пишет издание.

Рост индексов также объясняется ранее предпринятыми мерами Федеральной резервной системы (ФРС) США по поддержке экономики. В частности, ФРС будет выкупать казначейские облигации правительства и обеспеченные ипотекой облигации в тех объемах, в которых потребуется для обеспечения функционирования рынков. До этого ФРС заявляла о намерении выкупить ценных бумаг на сумму $700 млрд.