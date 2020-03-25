Ср, 25.03.2020
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Месси и Гвардиола пожертвовали миллионы евро на борьбу с коронавирусом

Manchester City peatreener Pep Guardiola.

ФОТО: John Walton/EMPICS Sport

Хосеп Гвардиола и Лионель Месси оказали помощь каталонским медикам в борьбе против коронавируса, передает Sports.ru.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола решил помочь в борьбе с коронавирусом.

Каталонский специалист пожертвовал 1 миллион евро Объединению врачей Барселоны на оборудование. Деньги направят на закупку материалов и санитарного оборудования для борьбы с коронавирусом в условиях растущего спроса.

 Лионель Месси также принял участие в борьбе с коронавирусом. Аргентинец пожертвовал миллион евро каталонской больнице Hospital Clinic, которая изучает коронавирус. «Благодарим Лео за его поддержку», – говорится в сообщении больницы. Также Месси совершил ряд пожертвований аргентинским клиникам.

Кампания, организованная объединением врачей, направлена на сбор медицинских материалов и денег для закупки материалов для каталонских медицинских центрах.

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