Месси и Гвардиола пожертвовали миллионы евро на борьбу с коронавирусом

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола решил помочь в борьбе с коронавирусом.

Каталонский специалист пожертвовал 1 миллион евро Объединению врачей Барселоны на оборудование. Деньги направят на закупку материалов и санитарного оборудования для борьбы с коронавирусом в условиях растущего спроса.

Лионель Месси также принял участие в борьбе с коронавирусом. Аргентинец пожертвовал миллион евро каталонской больнице Hospital Clinic, которая изучает коронавирус. «Благодарим Лео за его поддержку», – говорится в сообщении больницы. Также Месси совершил ряд пожертвований аргентинским клиникам.