Месси и Гвардиола пожертвовали миллионы евро на борьбу с коронавирусом

Хосеп Гвардиола и Лионель Месси оказали помощь каталонским медикам в борьбе против коронавируса, передает Sports.ru.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола решил помочь в борьбе с коронавирусом.
Каталонский специалист пожертвовал 1 миллион евро Объединению врачей Барселоны на оборудование. Деньги направят на закупку материалов и санитарного оборудования для борьбы с коронавирусом в условиях растущего спроса.
Лионель Месси также принял участие в борьбе с коронавирусом. Аргентинец пожертвовал миллион евро каталонской больнице Hospital Clinic, которая изучает коронавирус. «Благодарим Лео за его поддержку», – говорится в сообщении больницы. Также Месси совершил ряд пожертвований аргентинским клиникам.
Кампания, организованная объединением врачей, направлена на сбор медицинских материалов и денег для закупки материалов для каталонских медицинских центрах.